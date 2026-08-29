Ateşli bir başlangıç: UEFA, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi maç tarihlerini açıkladı

2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kurası, Real Madrid'e zorlu eşleşmeler getirdi.

Avrupa Futbol Federasyonu UEFA, bugün cumartesi günü maç tarihlerini açıkladı. Real Madrid, sezona "Santiago Bernabeu" stadında Inter karşısında zorlu bir maçla başlayacak.

Real Madrid'in maç takvimi tam olarak şöyle:

8 Eylül

Real Madrid - Inter (Santiago Bernabeu).

14 Ekim

Roma - Real Madrid (deplasman).

21 Ekim

Real Madrid - Leipzig (Santiago Bernabeu).

4 Kasım

AEK Atina - Real Madrid (deplasman).

24 Kasım

Real Madrid - PSV Eindhoven (Santiago Bernabeu).



9 Aralık

Arsenal - Real Madrid (deplasman).

19 Ocak

Real Madrid - LASK (Santiago Bernabeu).

27 Ocak

Shakhtar Donetsk - Real Madrid (deplasman).



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Bu kura, 36 takımın tek bir lig aşamasında yer aldığı yeni Şampiyonlar Ligi sistemi kapsamında gerçekleşiyor. Bu sistemde her takım, her torbadan iki takım olmak üzere biri kendi sahasında diğeri deplasmanda olacak şekilde 8 farklı rakiple 8 maç oynuyor.

İlk sekiz sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, dokuzuncu ile yirmi dördüncü sıra arasında yer alan takımlar son 16 turundaki kalan koltuklar için gidiş-dönüş usulüyle oynanan bir play-off maçı yapıyor. 25. sıradan son sıraya kadar olan takımlar ise Avrupa Ligi'ne geçemeden turnuvaya veda ediyor.