İtalyan ekibi bu yaz takımdan ayrılması beklenen Danimarkalı golcünün bonservis bedelini belirledi.

Premier Lig’de yeni sezona yeni bir golcüyle girmesine kesin gözüyle bakılan Manchester United’da bu yöndeki arayışlar sürerken, İtalyan basını yeni bir iddiada bulundu. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Atalanta forması giyen Rasmus Hojlund İngiliz ekibiyle anlaşmaya varırken, İtalyan ekibi oyuncunun menajerinin bu transferin gerçekleşmesi için takındığı tavırdan memnun değil.

Bonservisi 70 milyon euro

Danimarkalı oyuncunun United ile anlaştığının farkında olan Atalanta yönetimi söz konusu menajerin baskısından oldukça rahatsız olurken, Hojlund için talep edilen bonservis bedeli 70 milyon euro olarak belirlendi. Bu bedelin altında teklifi kabul etmeyecek olan Atalanta yönetiminin, herhangi bir takas teklifine de tamamen kapalı olduğu ifade edildi.

Kulüp CEO'su Luca Percassi Hojlund'un transferi için kapıyı açık bırakırken, 20 yaşındaki oyuncu Salı günü taraftarlar için düzenlenen imza gününe katılmamış ve bu durum ayrılık iddialarının güçlenmesine neden olmuştu. Gazzetta’nın haberine bu durum kulüp tarafından alınmış bir karar olsa da Hojlund’un muhtemel ayrılığı için alternatifler Almeira’dan El Bilal Toure ve PSG’den Hugo Ekitike olarak belirlendi.