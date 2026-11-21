Atalanta-Inter: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 12 22 Kas 2026 - 14:45 New Balance Arena

Nerazzurri derbisinde şampiyonluk baskısı

Atalanta, 22 Kasım 2026 Pazar günü Serie A'da Inter'i Bergamo'daki New Balance Arena'da ağırlayacak. Cristian Chivu'nun ekibi Bergamo'ya ligde ikinci sırada gelirken Atalanta, çalkantılı sonuçların ardından 12. sırada bulunuyor.

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Atalanta bu maça kötü bir form grafiğiyle çıkıyor. Maurizio Sarri'nin ekibi, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Bu süreçte evinde Parma'ya 3-0 yenildi, ardından Frosinone ve Fiorentina ile üst üste berabere kaldı. Bergamo ekibi üzerindeki baskı artıyor.

Inter ise genel olarak ikna edici bir performans sergiledi. Chivu'nun ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 3-0, millî ara öncesinde de Como'yu 2-0 mağlup ettiği son beş maçının dördünü kazandı. Bu dönemdeki tek olumsuz sonucu, Milan'a karşı aldığı 3-1'lik derbi yenilgisiydi.

Chivu, bu sezon saha dışındaki çalışmalarıyla da ödüllendirildi. Inter teknik direktörü, Coverciano'da Como'dan Cesc Fabregas'ı yalnızca dört oy farkla geride bırakarak İtalyan futbolunun teknik direktörlük ödülü Panchina d'Oro'yu kazandı.

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Ancak Inter'in hücum hattı Bergamo'ya eksik gidiyor. Lautaro Martinez, Marcus Thuram ve Ange-Yoan Bonny'nin üçü de haftaya sakat olarak giriyor. Bu durum, Inter'in en etkili hücum seçeneklerinin oynayıp oynayamayacağı konusunda soru işareti yaratıyor.

Savunmada ise Manuel Akanji, kas rahatsızlığı nedeniyle İsviçre'nin Uluslar Ligi kampından erken ayrıldı. Ancak kulübün sağlık ekibi endişeli değil ve stoperin maça yetişmesi bekleniyor.

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