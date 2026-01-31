Atalanta'dan Fenerbahçe'ye Lookman şoku: Görüşmeler durma noktasına geldi!

İtalya’dan gelen son haberlere göre, Fenerbahçe ile Atalanta arasında Ademola Lookman için yürütülen transfer görüşmeleri durma noktasına geldi. Mevcut tabloya bakıldığında, anlaşmanın kısa vadede ilerlemesi beklenmiyor.

İtalyan basını, Fenerbahçe’nin Ocak transfer döneminin bitimine kısa süre kala Atalanta’ya baskı yaptığını ve Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Hatta Cuma günü iki kulübün temsilcilerinin bir araya geldiği ve sarı lacivertlilerin 28 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 40 milyon euro’luk bir yatırım yapmaya hazır olduğu iddia edilmişti.

Ancak son güncellemeler bu iyimser havayı dağıttı. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Cuma gecesi geç saatlerde yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki Lookman görüşmelerinin kesin olarak durdurulduğunu bildirdi.

Banka teminatları verilemedi

Haberde, tarafların ödeme planı konusunda anlaşma sağlayamadığı ve transfer için gerekli banka garantilerinin de verilemediği vurgulandı.

Lookman için bu ay ilgi gösteren tek kulüp Fenerbahçe değil. Atletico Madrid’in de oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Ancak Diego Simeone’nin ekibinin, transfer dönemi bitmeden resmi bir teklifle geri dönüp dönmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

Öte yandan Lookman’ın Bergamo’da kalması durumunda Atalanta’nın kadro planlamasında farklı bir yol izleyebileceği belirtiliyor. İtalyan kulübünün, adı bu ay Roma ve Napoli ile anılan Kamaldeen Sulemana’nın olası ayrılığına daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Şu an için tablo net: Lookman’ın Fenerbahçe’ye transferi askıya alınmış durumda ve taraflar arasında yeni bir temas olmazsa, Nijeryalı yıldız sezonun geri kalanını Atalanta formasıyla geçirmeye devam edecek.