Nicolo Zaniolo'nun yasa dışı kumar çetesi organize ettiği iddiasıyla daha ciddi bahis suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor.

Aston Villa orta saha oyuncusu, vatandaşları Sandro Tonali ve Nicolo Fagiolo ile birlikte bahis kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla polis tarafından sorguya çekildi.

La Repubblica'ya göre Zaniolo ve Tonali, yalnızca blackjack ve pokere oynadıkları ve futbol bahislerine bulaşmadıkları konusunda ısrar ettiler.

Öte yandan, Fagiolo'nun bir milyon Euro'nun üzerinde bahis oynadığı ve bunun da kendisine 25 bin Euro (21.680 £, 26.280 $) para cezasıyla birlikte, futboldan üç yıl süreyle men cezasına mal olabileceği bildirildi.

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Ancak ANSA, Zaniolo'nun suçlarının diğer iki futbolcuya göre daha ciddi olduğu bildiriyor. Bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncu, 401/98 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal etmekle suçlanıyor.

Bu madde; polisin, Zaniolo'nun yasa dışı bahisleri organize etme ve yayma konusunda aktif bir figür olduğundan şüphelendiği anlamına geliyor.

Profesyonel futbolcuların herhangi bir spor etkinliğine bahis oynamasının yasak olduğunu belirtmek gerekir.

Üstelik Dillinger News'e göre Zaniolo'nun, "kendisi yedek kulübesindeyken" Roma'nın İtalya Kupası'nda çıktığı bir maça bahis oynadığı da iddia ediliyor.

Zaniolo ve Tonali, devam eden soruşturma kapsamında İtalya Millî Takım kampından çıkarıldı. Sürecin nasıl sonlanacağı merakla bekleniyor.