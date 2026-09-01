Aston Villa, Paris'ten tarihi bir Senegalli transferi gerçekleştirdi

Aston Villa, Paris Saint-Germain'den genç Senegalli forvet İbrahim Mbaye ile 55 milyon euro değerindeki bir transferde resmi olarak anlaştığını açıkladı. Böylece 18 yaşındaki oyuncu, kariyerinde İngiltere Premier Lig ile yeni bir sayfa açacak.

Transfer, iki kulübün oyuncunun geçişi konusunda anlaşmaya varmasının ardından son günlerde son aşamalarına girmiş, Mbaye ise sağlık kontrollerinden geçmek ve Aston Villa ile sözleşmesini imzalamak üzere İngiltere'ye gitmişti.

Mbaye, Paris Saint-Germain ile kısa ancak dolu dolu geçen bir kariyerin ardından Aston Villa'ya transfer oluyor. On yaşında kulübün akademisine katılmış, ardından A takıma yükselmiş ve ilk profesyonel maçına Ağustos 2024'te, 16 yaş 6 ay 23 günlükken çıkmıştı. Böylece Paris ekibiyle bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olmuştu.

Senegalli forvet, Paris'teki serüveninde 42 maça çıktı; bu maçlarda 4 gol atarken 45 asist yaptı ve kulübün resmi verilerine göre aralarında iki Şampiyonlar Ligi kupasının da bulunduğu bir dizi büyük kupa kazandı.

Mbaye'nin Paris'ten ayrılışı, düzenli oyun süresi bulma şansının azalmasının ardından geldi. Kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, oyuncu bu sezonun başından bu yana takımla tek bir dakika bile forma giymemişti.

Transfer, kulübün akademisinin en dikkat çeken mezunlarından biri olan Mbaye açısından Paris Saint-Germain için ayrı bir öneme sahip. Raporlara göre bu transfer, Paris Saint-Germain'in altyapı merkezinden yetişen bir oyuncu için gerçekleştirdiği en büyük satış olabilir ve daha önce Mamadou Sakho adına kayıtlı olan rekoru geride bırakabilir.