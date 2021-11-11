Manchester United, Brendan Rodgers'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi nedeniyle Leicester City'den ayrılabilme ihtimaline inanıyor.

Kırmızı Şeytanlar, Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer'in kötü giden performansı sebebiyle kötü bir dönem geçiriyor ve takımın başına geçebilecek teknik direktör adaylarını değerlendiriyor.

Norveçli menajer, Manchester United'daki teknik direktörlüğünde 3. sezonuna girdi. Şu anki formu beğenilmeyen Ole Gunnar Solskjaer'in, kulübe bir kupa kazandırabileceği de artık düşünülmüyor.

Brendan Rodgers'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi var

Leicester City'deki başarılı performansıyla Premier Lig'deki gözde menajerler arasında bulunan Rodgers, sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi maddesinden dolayı kulüpten ayrılabilme hakkına sahip.

Avrupa'nın üst sıralarında yer alan bir takımdan teklif alması halinde, Kuzey İrlandalı menajerin Leicester City'deki kontratında serbest kalma maddesi var.

Mirror'un haberine göre; Brendan Rodgers, Manchester United'ın radarına girdi ve Kırmızı Şeytanların, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Old Trafford'a getirmek istediği menajerlerden birisi durumuna geldi.

Rodgers, geçtiğimiz sezon Leicester City ile FA Cup'ı kaldırmayı başarmıştı. Premier Lig'de de başarılı bir performans sergileyen Kuzey İrlandalı menajer, ligde ilk 4'ü kıl payı kaçırarak takımının 5. sırada yer almasını sağlamıştı.

Liverpool'un eski menajeri Brendan Rodgers, çalıştığı kulüplerdeki aidiyetini her seferinde kanıtlamayı başardı ve kulüplerine olan bağlılığını gösterdi.

Leicester City'de kulüp yetkilileri tarafından desteklenen hoca, kaynaklarındaki yetersizlik nedeniyle rakipleriyle arasındaki uçurumun açılmasını önleyemeyecek noktaya gelebilir.

Rodgers daha önce Liverpool'da da çalıştı ve Manchester United ile üst düzey bir sezon geçirmek konusunda oldukça istekli görünüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Britanyalı bir menajer istiyor

Manchester United, Brendan Rodgers ile anlaşarak takımın başına Britanyalı bir menajeri getirmek istiyor.

Şu anda Tottenham'da çalışan İtalyan menajer Antonio Conte'yi, Ole Gunnar Solskjaer'e tercih etmeyen Kırmızı Şeytanların sabrı, Manchester United'ın ilk dörde girmemesiyle tükenebilir.

Manchester United henüz şimdiden İngiltere Lig Kupası'ndan elendi ve Premier Lig'de lider Chelsea'nin 9 puan gerisinde, şampiyonluk yarışından uzak kalmış gibi görünüyor.

Milli aranın ardından Manchester Unitedlı yetkililer, Solskjaer ile bir kez daha görüşecek. Norveçli menajer, Kırmızı Şeytanların başında çıktığı son 10 maçın 5'ini kaybetti.

Manchester United, Old Trafford'da ezeli rakipleri Liverpool ve Manchester City'den küçük düşürücü mağlubiyetler alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Solskjaer; geçtiğimiz yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi yıldızların takıma katılmasıyla Manchester United tarafından desteklenmişti.

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