Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile oyuncu Melisa Döngel aşk mı yaşıyor?

Bir süre önce sevgilisinden ayrılan Melisa Döngel'in, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Sosa ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin sayısı arttı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa ile aynı mekanda eğlenen Melisa Döngel, bu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Katıldığı bir organizasyonda gazetecilerin sorularını cevaplayan Melisa Döngel, Jose Sosa ile arkadaş ortamında tanıştıklarını doğruladı. Döngel, sadece arkadaş olduklarını ve aralarında bir aşk ilişkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre, şu anda kimseyle bir ilişkisi olmadığını ve sadece kariyerine odaklı olduğıunu ifade eden genç oyuncu Melisa Döngel, Sosa konusunda şu şekilde konuştu:

"Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. O gece de mekanda denk geldik. Kendisi benim arkadaşım ve aramızda bir şey yok."

2021 Nisan ayında ise yaptığı bir açıklamada Melisa Döngel, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok, buna şaşırıyorum" şeklinde konuşmuştu.

Sosa'nın bu sezonki performansı nasıl?

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 5 maçta forma giyerken asist veya gol katkısında bulunamadı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamalarında toplamda 4 müsabakada görev alan Jose Sosa'nın, Avrupa maçlarında da herhangi bir gol ve asist katkısı yok.

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