Premier Lig ekibi Aston Villa, Nicolo Zaniolo'yu yeni sezon başlarken kadrosuna katmak için ısrarcı.

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun başlamasına saatler kalan Aston Villa, Galatasaray'ın kapısını çaldı. Bilindiği gibi bir süredir Nicolo Zaniolo ile ilgilenen Villa, Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılı kulübe resmî teklifini iletti.

Aston Villa, Nicolo Zaniolo için ne kadar teklif etti?

İngiliz kulübü; Unai Emery'nin, kadrosunda görmek istediği İtalyan futbolcuyu bir yıllığına kiralamak için resmî teklifte bulundu.

Villa, Galatasaray'a 3 milyon Euro kiralama ücreti ödemeyi teklif etti. Villa'nın teklifinde oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 milyon Euro.

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Zaniolo için toplamda 7 milyon Euro'luk bir bonus içeren teklif, Aslan'a iletildi. Öte yandan Villa, orta saha oyuncusunun maaşını ödemeyi de kabul etti.

Raporlar, Premier Lig kulübünün Galatasaray'dan yanıt beklediğini bildiriyor.

Nicolo Zaniolo'nun 2022-23 sezonu performansı

İtalyan futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda toplamda 11 maçta forma giydi.

Zaniolo, söz konusu 11 mücadelede beş gol atıp bir de asist yaptı. Zaniolo'nun geleneceğinin yakın zamanda belirlenmesi bekleniyor.