Emiliano Martinez'in, kendisini dünyanın en pahalı kalecilerinden biri yapacak bir anlaşmayla Aston Villa'dan ayrılacağı iddia edildi.

NE OLDU? Katar 2022'de ülkesine Dünya Kupası zaferi kazandıran Arjantinli eldiven, 2020'de Villa Park için Arsenal'den ayrıldığından bu yana gelişti. 30 yaşındaki kaleci, Premier Lig'de rol alırken, aynı zamanda uluslararası alanda da ön plana çıkıyor. Emiliano Martinez şimdi kendisini mümkün olan en yüksek seviyede test etmeye hevesli.

DAHA BÜYÜK RESİM: Daily Mail, Martinez'in Aston Villa ile 2027'ye kadar sözleşmesinin bulunmasına rağmen yazın ayrılmak için kulübe baskı yapabileceğini bildirdi. Arjantinli, haftada 100 bin sterlin ile Villa'nın en fazla kazanan oyuncusu konumunda.

VE DAHA FAZLASI: Villa, transfer müzakereleri söz konusu olduğunda güçlü bir konumda olacak ve beklenti, herhangi bir satışın Martinez'i gezegendeki en pahalı kalecilerden biri haline getirmesi. Listenin başında 71 milyon Sterlin bonservis ücreti ile 2018'de Chelsea'ye gelen İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga yer alıyor. Martinez'in bu ücreti geçip rekor kırabileceği konuşuluyor.

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SIRADA NE VAR? Villa, Martinez'i sadece 16 milyon Sterlin (19 milyon Dolar) karşılığında kadrosuna kattı ve gelecekteki herhangi bir anlaşmada büyük bir kâr elde edecek. Ancak Güney Amerikalı'ya, hangi büyük kulüplerin Şampiyonlar Ligi futbolunu sunabileceği henüz ortaya çıkmış değil.