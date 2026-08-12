Bir basın raporuna göre, Aston Villa, oyuncularından birinin hizmetlerini almak için Bayern Münih'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Alman kulübü, kesin bir satış anlaşmasının tamamlanmasında ısrar ederek bu öneriyi reddetti.

Alman gazeteci Florian Plettenberg, "Sky Sport" ağında, orta saha oyuncusu Joao Palhinha'nın kişisel şartlar konusunda Aston Villa ile birkaç gün önce tam mutabakata vardığını ve Portekizlinin artık iki kulübün anlaşmasını beklediğini belirtti.

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Aston Villa'nın sportif direktörü Damian Vidagany, Amadou Onana'nın çapraz bağ sakatlığının ardından takımın orta sahayı güçlendirmeye ihtiyaç duyması nedeniyle kulübünün Palhinha'yı kadrosuna katma isteğini kamuoyu önünde teyit etmişti.

Buna karşılık Bayern Münih, oyuncuyu kesin transfer yoluyla satmak istiyor ve bunu gerçekleştirmek için yaklaşık 25 ila 30 milyon euro talep ediyor. Aston Villa ise satın alma opsiyonlu kiralama formülünü tercih ediyor. Transferi şimdiye kadar sekteye uğratan temel anlaşmazlık da bu.

Palhinha, 2024 yazında Fulham'dan 51 milyon euro karşılığında, ayrıca 5 milyon euro bonus ile Bayern'e katılmıştı. Ancak beklenen rolü elde edemedi ve 2025-2026 sezonunu Tottenham'da kiralık olarak geçirdi.



