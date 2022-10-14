Portekizli, Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne katılmaya hazırlanan eski rakipleri Barcelona ve Juventus'u hedef aldı.

Eski rakiplere ateş açıldı

Mourinho, Barcelona ve Juventus ile karşılaşabileceği için mutsuz

Betis'i Avrupa Ligi'nin favorisi ilan etti

NE OLDU? AS Roma Teknik Direktörü, Şampiyonlar Ligi grup aşamasını üçüncü bitiren takımların doğrudan Avrupa Ligi eleme aşamasına katılmalarına izin veren kuralı onaylamadığını ifade etti.

NE SÖYLENDİ? Avrupa Ligi'nin favorisinin kim olduğu sorulduğunda, Mourinho gazetecilere şu yorumu yaptı:

"Onları [Betis] aday olarak görüyorum, ancak Şampiyonlar Ligi'nin başarısız köpekbalıkları gelecek ve zor olacak.

"Gelmemeliler ama gerçek bu. Eğlenceli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin başarısızları."

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Juventus, AC Milan ve Atletico Madrid gibi büyük kulüpler şu anda kendi gruplarında üçüncü sıradalar ve Şampiyonlar Ligi'nden ayrılıp Avrupa Ligi'ne girme riskiyle karşı karşıyalar.

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MOURINHO'YU NE BEKLİYOR? Jose Mourinho'nun Roma'sı 17 Ekim'de Serie A'da Sampdoria ile karşılaşacak.