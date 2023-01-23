33 yaşındaki hoca, başkent ekibiyle İtalya'ya damga vurmaya devam ediyor.

Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak Napoli U18'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Tanrıvermiş’in çalıştırdığı Roma U18 takımı, 15 maçta topladığı 30 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Puan tablosunda Lecce 26 puanla ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada ise 25 puanlı Fiorentina bulunuyor.

33 yaşındaki Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray’da yardımcı antrenörlük, altyapı antrenörlüğü ve gözlemcilik yaptı.

Genç hoca Roma'dan önce ise Spezia U19 takımını çalıştırmıştı.

Ne söylendi?

Napoli galibiyetinin ardından NTV Spor'a konuşan Tanrıvermiş, şunları söyledi:

"Napoli deplasmanları her zaman çok zorlu geçmiştir. Oyuncularım maçın son dakikasına kadar takım halinde mücadele ettiler ve özellikle bire bir duellolarda iyi direnç gösterdiler.

"Rakip kaleye geldiğimizde ataklarımızı etkili şekilde sonuçlandırmayı bildik. Maçın başından sonuna sahada konsantre bir takım vardı.

"Bu galibiyetin takıma önemli bir hava katacağı kesin. Ayaklarımız yere basarak hedefimize ulaşmaya devam edeceğiz."