Barcelona'nın eski yıldızı Real Madrid'i hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere taşıyan Brezilyalı yıldıza yüklendi.

Bir dönem La Liga devi Barcelona'nın orta saha oyuncusu olan Arturo Vidal, bu hafta Real Madrid'in yıldızı Vinícius Jr.'a yönelik bir eleştiride bulundu. Vidal Brezilyalı oyuncunun dünya futbolunun en iyileri arasında yer almak için hala yapması gereken çok şey olduğunu öne sürdü.

Vinícius Jr., Real Madrid'de geçirdiği bir başka etkileyici sezonun ardından dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 39 maçta 35 doğrudan gol katkısı yapan 23 yaşındaki oyuncu, özellikle önemli maçlarda gösterdiği performansla övgü topladı ve takımının ligle Avrupa'daki çifte zaferinde kilit rol oynadı.

Bu başarılar, Vinícius'u Ballon d'Or tartışmalarının merkezine yerleştirdi ve yıldız oyuncu şu anda ödülü kazanma konusunda bahisçilerin favorisi olarak görülüyor.

Vidal ikna olmadı

Ancak tüm bu övgülere rağmen, Vinícius'un yetenekleri konusunda pek de etkilenmeyen biri var: Arturo Vidal. Arjantinli streamer Davoo Xeneize ile yaptığı röportajda Vidal, Real Madrid'in hücum oyuncusu hakkındaki görüşlerini paylaşırken, "Vinícius Jr. benim için dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında değil. Hala oyununun birçok yönünde eksiklikleri var" ifadelerini kullandı.