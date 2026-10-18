Arsenal, konuk olduğu Nottingham Forest karşısında tuzaktan kurtuldu ve Pazar günü City Ground'da oynanan İngiltere Premier Lig'in yedinci hafta müsabakasında 1-0'lık zorlu ve son dakikalarda gelen bir galibiyet elde etti.

Londra ekibi karşılaşmanın büyük bölümünde fileleri havalandırmayı başaramazken, Noni Madueke 80. dakikada Nottingham Forest savunmasının şifresini çözmeyi başardı. Declan Rice'tan aldığı pasın ardından sol kanattan içeri giren Madueke, muhteşem bir füze gibi şutla topu ağlara göndererek takımına üç değerli puanı kazandırdı.

İstatistik sitesi "Squawka", Arsenal'e dair dikkat çekici bir rakamı paylaştı: Takım son iki sezonda bir gol farkla 18 galibiyet elde etti ve bu, Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden tüm kulüpler arasındaki en yüksek sayı oldu.

İstatistik sitesi "Opta" ise Mikel Arteta'nın Aralık 2019'da takımın teknik direktörlüğünü devralmasından bu yana Premier Lig'de en çok 1-0'lık galibiyeti Arsenal'in aldığını, bu alanda Everton ile 32 galibiyetle eşit olduğunu belirtti.







