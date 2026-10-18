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Nottingham Forest FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Arteta ölümcül bir silah yaratıyor: Arsenal, Avrupa'nın devlerini geride bırakıyor

N. Madueke
M. Arteta
Nottingham Forest - Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
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Sevilla
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Minimum düzeyde kazanma sanatı

Arsenal, konuk olduğu Nottingham Forest karşısında tuzaktan kurtuldu ve Pazar günü City Ground'da oynanan İngiltere Premier Lig'in yedinci hafta müsabakasında 1-0'lık zorlu ve son dakikalarda gelen bir galibiyet elde etti.

Londra ekibi karşılaşmanın büyük bölümünde fileleri havalandırmayı başaramazken, Noni Madueke 80. dakikada Nottingham Forest savunmasının şifresini çözmeyi başardı. Declan Rice'tan aldığı pasın ardından sol kanattan içeri giren Madueke, muhteşem bir füze gibi şutla topu ağlara göndererek takımına üç değerli puanı kazandırdı.

İstatistik sitesi "Squawka", Arsenal'e dair dikkat çekici bir rakamı paylaştı: Takım son iki sezonda bir gol farkla 18 galibiyet elde etti ve bu, Avrupa'nın beş büyük liginde mücadele eden tüm kulüpler arasındaki en yüksek sayı oldu.

İstatistik sitesi "Opta" ise Mikel Arteta'nın Aralık 2019'da takımın teknik direktörlüğünü devralmasından bu yana Premier Lig'de en çok 1-0'lık galibiyeti Arsenal'in aldığını, bu alanda Everton ile 32 galibiyetle eşit olduğunu belirtti.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Coventry CityCoventry CityCOV
6204511-66
K
K
K
K
K
17
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
603339-63
B
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme


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