Arteta'dan kendi taraftarlarının bile tepkisini çeken saha içi taktiği!

Arsenal, Premier League’de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Aston Villa’yı Emirates’te 4-1 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Ancak skorun rahatlığına rağmen maçın ardından konuşulan konu futbol değil, Mikel Arteta’nın saha kenarındaki tartışmalı hamlesi oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tansiyon yükseldi. Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, Arteta’nın elini sıkmayı reddetti. Villa kalecisi Emi Martinez ise tünele girerken Arsenal taraftarlarıyla sert bir sözlü tartışma yaşadı. Villa’nın bu sezon Arsenal’in başlıca şampiyonluk rakiplerinden biri olarak görülmesi, maçtaki gerilimi daha da artırdı.

Maç sırasında sosyal medyaya düşen bir görüntü, tartışmanın fitilini ateşledi.

Arsenal kulübesi önünde yaşanan pozisyonda Jadon Sancho, baskıdan kurtulmak için saha kenarına yönelirken Arteta’nın teknik alanın dışına çıktığı görüldü. Görüntüleri inceleyen taraftarlar, İspanyol teknik adamın Sancho’nun koşu yolunu bilinçli şekilde kapattığını ve oyuncuyu içe doğru yönlendirdiğini savundu.

Bu anın ardından Sancho’nun başka bir Arsenal savunmacısı tarafından sıkıştırıldığı ve topu kaybettiği belirtildi. Sosyal medyada tepkiler gecikmedi.

“Bu nasıl izin verilebilir?” diyen bir kullanıcı, “Sancho’nun çizgiye gitmesini kelimenin tam anlamıyla engelliyor” yorumunu yaptı. Bir başkası ise, “Sancho doğrudan Arteta’ya koşmalıydı, bu net kırmızı kart olurdu. Bunu sürekli yapıyor” ifadelerini kullandı.

Arsenal taraftarları ikiye bölündü

Arsenal taraftarlarının bir kısmı Arteta’yı sert şekilde eleştirirken, bazıları ise bu hamleyi bir tür taktik ustalık olarak savundu.

Bir taraftar, “Arteta, Sancho’yu marke ediyor” şeklinde alaycı bir yorum yaptı. Ancak eleştirenlerin sayısı daha fazlaydı. Bir başka kullanıcı, “Arteta bunu her hafta yapıyor. Oyuncuları tedirgin etmek için kendi alanının çok dışında dolaşıyor. PGMOL ve FA buna müdahale etmeli” sözleriyle tepki gösterdi.

Bu, Arteta’nın ilk kez gündeme gelmesi değil. 23 Aralık’ta Carabao Cup’ta Crystal Palace ile oynanan maçta, Palace oyuncusu Jaydee Canvot kanattan bindirirken Arteta’nın baskı hissi yarattığı ve oyuncunun topu dışarı vurmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

Kuzey Londra derbilerinde de benzer anlar yaşandı. Sezon öncesinde Tottenham ile oynanan maçta Arteta, Pedro Porro ile taç atışı sırasında tartışmaya girdi ve dördüncü hakemin araya girmesiyle olay büyümeden kapandı. Bu görüntüler, sosyal medyada Arteta’nın “her zaman başrolde olmak istemesi” üzerinden alay konusu oldu.

Eylül 2023’teki lig maçında ise Arteta’nın, Tottenhamlı Dejan Kulusevski’nin kanattan kaçışını engellemeye çalıştığı iddia edilmişti. İsveçli oyuncu uzun bir pasla pozisyonu aşmış olsa da, o anlar hâlâ tartışılıyor.

De Bruyne ile yaşanan olay hafızalarda

Arteta’nın en çok konuşulan saha kenarı olaylarından biri ise Manchester City dönemine dayanıyor.

Şubat 2023’te oynanan maçta City yıldızı Kevin De Bruyne, hızlı taç atışı yapmak isterken Arteta topu onun ulaşamayacağı bir noktaya fırlattı. Bunun üzerine De Bruyne, Arteta’yı göğsünden itti ve dördüncü hakem Darren England araya girerek olayı yatıştırdı. Bu görüntüler uzun süre gündemde kalmıştı.

Tüm tartışmalara rağmen Arteta, maç sonu açıklamalarında saha kenarındaki davranışlarına değil, kazanma kültürüne odaklandı. İspanyol teknik adam, “Her zaman söylerim, kazanmaya devam etmek için farklı bağlamlarda kazanmak gerekir” dedi.

“Bazı maçlarda çok iyi oynadık ve farkın çok daha büyük olması gerekiyordu ama bunu başaramadık. Bugün fark çok büyük değildi, ancak rakip ceza sahasında son derece verimli ve acımasızdık” sözleriyle galibiyeti değerlendirdi.

Arteta’nın bu hamlelerinin gerçekten bilinçli bir taktik mi yoksa kuralların sınırlarını zorlayan bir alışkanlık mı olduğu tartışması ise önümüzdeki haftalarda da gündemde kalacak gibi görünüyor.