Arsene Wenger'den Liverpool'un 116 milyon euroluk transferi hakkında şoke edici iddia!

Liverpool’un yaz aylarında Bayer Leverkusen’den 116 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Florian Wirtz transferine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Fransız teknik adam Arsene Wenger, Alman yıldızın bir talebinin, Premier League şampiyonunun “orta sahasını mahvettiğini” iddia etti.

Premier League şampiyonu Liverpool, transfer döneminin son gününde Alexander Isak’ı 125 milyon euroya alarak İngiltere transfer rekorunu bir kez daha kırmıştı. Ancak Wirtz’in Anfield’daki performansı beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Alman oyuncu, şu ana kadar oynadığı 10 Premier Lig maçında ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Zor bir başlangıç yapan Wirtz’in etkisiz performansı Liverpool’a da yansıdı. Arne Slot’un ekibi, Aston Villa ve Real Madrid galibiyetleri öncesinde yedi maçta altı yenilgi alarak zorlu bir dönemden geçti. Almanya milli takımının yıldızı geçtiğimiz hafta kadro dışı kalırken, Real Madrid’e karşı oynanan maçta farklı bir pozisyonda, kanatta görev yaptı.

Wirtz’in talebi orta sahayı bozdu

Wenger, beIN SPORTS’a yaptığı açıklamada Wirtz’in transfer sürecinde Liverpool’a “sadece 10 numara pozisyonunda oynayacaksam imzalarım” dediğini belirtti.

Fransız futbol adamı şu ifadeleri kullandı:

“Liverpool ilginç bir örnek. Wirtz, Bayern Münih veya Liverpool arasında seçim yaparken, Liverpool’a ‘10 numara oynarsam size gelirim, kanatta oynamak istemiyorum’ dedi. Liverpool da kabul etti. Ancak onu takıma monte etmek için Szoboszlai’yi çıkardılar ve orta sahalarını mahvettiler. Aston Villa’ya karşı eski orta sahalarına döndüler ve sonuç ortada: kazandılar. Bu akşam Wirtz yine oynayacak ama kanatta oynamak zorunda kalacak, çünkü Slot artık orta sahayı bozmak istemiyor.”

Slot dengeyi yeniden kurdu

Wirtz’in merkezden uzaklaştırılmasıyla birlikte Arne Slot, geçen sezonki üçlü orta saha düzenine geri döndü. Bu değişim, Liverpool’un oyun dengesini yeniden kurmasına yardımcı oldu. Son iki maçta Aston Villa ve Real Madrid karşısında hem galibiyetler hem de kalesini gole kapatma başarısı geldi.

Mac Allister, eleştirildiği bir dönemin ardından Real Madrid karşısında galibiyet golünü attı. Gravenberch Aston Villa karşısında golle döndü ve Szoboszlai ile birlikte üçlü orta sahada daha rahat bir uyum yakalandı.

Wirtz için yeni rol kapıda

Wirtz’in geniş alanda oynamaya alışması gerekecek gibi görünüyor. Wenger’e göre Alman yıldız, takımın çıkarı için orijinal 10 numara talebinden vazgeçmek zorunda kalabilir.

Liverpool’un Real Madrid ve Aston Villa karşısındaki üst üste galibiyetleri sonrası gözler şimdi Etihad deplasmanına çevrildi. Kırmızılar, Pazar günü Erling Haaland’ın müthiş formuyla dikkat çeken Manchester City ile karşılaşacak.

Haaland bu sezon 13 maçta 17 gol kaydetti. Slot için savunmadaki direnç ve orta sahanın dengesi, City karşısında belirleyici olacak.