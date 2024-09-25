Arsenal, Florian Wirtz'i transfer ederek Liverpool, Real Madrid ve Manchester City gibi devleri geride bırakmayı planlıyor.

Arsenal, gelecek yaz transfer döneminde büyük bir hamle yaparak, Liverpool, Real Madrid ve Manchester City gibi önemli kulüpleri geride bırakıp Florian Wirtz'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında parlamış, ancak Mart 2022’de çapraz bağ sakatlığı geçirmişti. Bu sakatlık sonrası tam performansına geri dönüp dönemeyeceği belirsizdi, ancak Wirtz, geçen sezon Leverkusen’in tarihi şampiyonluğunda başrol oynayarak tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Geçen sezon 49 maçta 18 gol ve 20 asistle oynayan Wirtz, Leverkusen’in Bundesliga’da namağlup bir şekilde şampiyon olmasına, DFB-Pokal’ı kazanmasına ve Avrupa Ligi finaline yükselmesine büyük katkı sağladı. Bundesliga’da yılın oyuncusu seçilen Wirtz, Almanya Milli Takımı’nda da parlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı, Wirtz’i Avrupa’nın elit kulüplerinin gözdesi haline getirdi.

En güçlü aday Arsenal

Bild'e göre, Arsenal, genç Alman yeteneği kadrosuna katmak için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Arsenal menajeri Mikel Arteta ve sportif direktör Edu, Wirtz’i uzun zamandır takip ediyor ve sezon sonunda oyuncunun transferi için harekete geçmeye kararlı.

Arsenal’in, Wirtz için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 150 milyon euro (125.5 milyon pound) ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Bu bedel, Temmuz 2023'te Declan Rice için ödenen 105 milyon poundluk ücreti de geride bırakacak.

Liverpool, Real Madrid ve Manchester City gibi devlerin de Wirtz’in peşinde olduğu bilinirken Arsenal, oyuncuyu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Arteta, genç yıldızı Londra’ya gelmeye ikna edebileceğini düşünüyor. Wirtz, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için rekabet edebilecek bir kulübe katılmak ve Ballon d'Or'u kazanma şansını artırmak istiyor; Arsenal de bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir proje sunmayı planlıyor.

Real Madrid'i reddetmek zor

Ancak Wirtz’in Real Madrid gibi kulüplerin ilgisini reddetmesi zor olabilir. Madrid, Şampiyonlar Ligi’ni kazanma şansı en yüksek kulüplerden biri olarak görülüyor ve Kylian Mbappe’nin de katılımıyla hücum hattını daha da güçlendirdi. Arsenal, Wirtz’e Madrid’de her maçı oynama garantisinin verilemeyeceğini ve kendisinin Londra’da daha fazla süre alabileceğini belirterek bu durumu avantaja çevirmeye çalışacak. Wirtz’in Arsenal’e katılması halinde, Martin Odegaard ve Kai Havertz’in geleceği ise belirsizleşebilir.

Arsenal, aynı zamanda defansif orta saha pozisyonu için Eintracht Frankfurt’tan Hugo Larsson ile de ilgileniyor. Ancak bu transferde de Liverpool ile rekabet etmek zorunda kalacaklar. Arsenal’in, Wirtz’i kadrosuna katıp katamayacağı ve bu transferin finansal açıdan kulübe nasıl yansıyacağı merak konusu.