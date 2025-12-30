Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Uğur Aktan

Arsenal Türk yıldızın transferini tamamlamakta kararlı

Arsenal, Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ı kadrosuna katmak için temaslarını sıklaştırmış durumda. Kuzey Londra ekibi, genç yıldızı Premier Lig’e getirme konusunda Chelsea ve Liverpool ile ciddi bir rekabetin içine girmiş bulunuyor. Üç kulüp de Juventus’un önemli hücum silahlarından biri olan Yıldız’ı yakından takip ediyor.

Juventus cephesi ise oyuncunun değerinin farkında. İtalyan devi, kadrosundaki en saygın yeteneklerden biri olarak gördüğü Yıldız’ı uzun vadede Torino’da tutmak istiyor ve bu doğrultuda yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor.

Son haftalarda Kenan Yıldız ile Juventus arasında sözleşme uzatma görüşmeleri yapıldı. 

İlk aşamada iki taraf da, genç oyuncunun kulübün sportif projesinin merkezinde kalacağı bir anlaşmaya sıcak bakıyordu. Ancak Juventus’un sunduğu şartlar ile Yıldız’ın, takım içindeki rolü ve statüsünü yansıttığını düşündüğü beklentiler arasındaki fark nedeniyle görüşmeler şimdilik tıkanmış durumda.

Buna rağmen Yıldız’ın, Juventus’taki rolünü ve konumunu önemsediği, bu nedenle kulüpte kalmaya tamamen kapalı olmadığı da vurgulanıyor.

Arsenal gelişmeleri yakından izliyor

Bu belirsizlik, Arsenal’in iştahını kabartmış durumda. Gunners, sözleşme görüşmelerinin seyrini yakından takip ediyor ve taraflar arasında kalıcı bir anlaşma sağlanamaması halinde devreye girmeyi planlıyor. Arsenal’in ilgisi, kadrosunu kısa vadede fark yaratabilecek elit yeteneklerle güçlendirme hedefinin bir parçası olarak görülüyor.

Kenan Yıldız, şu aşamada Torino’daki geleceğine odaklanmayı sürdürürken, Arsenal cephesi arka planda baskısını artırıyor. Kulüp, oyuncu ile Juventus arasındaki görüş ayrılıklarının potansiyel bir transfer fırsatına dönüşebileceğine inanıyor.

Juventus’un tutumu ve transfer ihtimali

İtalyan basınına göre Juventus, Yıldız’ı kaybetmemek adına tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve oyuncunun taleplerine daha fazla yaklaşmaya hazır. Ancak Metro Sport’un haberine göre Arsenal, Kenan Yıldız’ı Kuzey Londra’ya transfer fikrine sıcak bakması için doğrudan temaslar kurmuş durumda.

Transferin ocak ayında sonuçlanıp sonuçlanamayacağı şu an için net değil. Yine de Arsenal’in ilgisinin somut olduğu ve Juventus’un tüm çabalarına rağmen Yıldız’ın yakın gelecekte Premier Lig yolunu tutma ihtimalinin tamamen göz ardı edilemeyeceği ifade ediliyor.

