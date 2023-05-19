Topçular'ın menajeri Arteta, ruh hali bozulan oyuncularının iyileşmesi için ilginç bir yöntem deniyor.

NE OLDU? The Times, Arteta'nın bir köpeği sevmenin ruh halini iyileştirebileceği ve stresi azaltabileceğine dair araştırmaları nedeniyle oyuncularının ruh halini değiştirmek için Arsenal antrenmanına Labrador cinsi bir köpekle çıktı.

BÜYÜK RESİM: Arteta, ekibini motive etmeye ve ekibi arasındaki ilişkileri geliştirmeye yardımcı olabilecek küçük ayrıntılara odaklanma konusunda bir ün kazandı ve bu gidişle bu ününü artıracak.

Oyuncularına, hayattaki bağlantıların önemini vurgulamak için soyunma odasına bir ampul aldığı bile söyleniyor.

VE DAHA FAZLASI: Arsenal, kalecisi Aaron Ramsdale ile bu hafta kulüpte sözleşme uzatmak için bir araya geldiğinde İspanyol hoca, köpeğini yanına alıp tesislere geldi.

Köpek, günlerinin çoğunu kulübün antrenman sahasında geçirecek ve etrafta ona bakan bir bakıcı da olacak.

Arsenal kampındaki ruh hali, Premier Lig şampiyonluğunu kazanma umutları suya düştüğü için son haftalarda iyice kötüye gitmişti.

Topçular, son yedi lig maçından sadece ikisini kazandı ve Premier Lig'in zirvesini muhtemelen şampiyonluğunu ilan edecek olan Manchester City'ye kaybetti.

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ARSENAL İÇİN SIRADA NE OLACAK? Arteta'nın ekibi, Pazar günü Premier Lig'de Nottingham Forrest ile karşılaştıklarında tek amaçları sahadan galibiyetle ayrılmak olacak.