Topçular, İspanya'da fırtına gibi esen genç oyuncuyu gözüne kestirdi.

GOAL, Arsenal'in Villarreal'in kanat oyuncusu Yeremi Pino'yu transfer etmek istediğini doğrulayabilir.

Pino, son yıllarda Avrupa'nın en heyecan verici genç oyuncularından biri olarak ün kazandı ve sadece 19 yaşında olmasına rağmen 'Sarı Denizaltı' için 77 maça çıktı.

Genç oyuncu ayrıca, şimdiden tam bir İspanya Milli Takım oyuncusu ve bugüne kadar dört maç kazandı.

Pino, ülkesi adına ilk golünü mart ayında oynanan İzlanda'ya karşı dostluk mücadelesinde attı.

Performansı, talipleri arasında Arsenal'in de bulunduğu birçok büyük kulübün dikkatini çekti.

Arsenal, Pino için bir anlaşma yapacak mı?

Pino'nun mevcut sözleşmesinde 80 milyon Euro (67 milyon £/83 milyon Dolar) karşılığında serbest kalma maddesi bulunuyor.

Ancak GOAL, Villarreal'in daha düşük bir teklifi kabul edebileceğini biliyor.

La Liga ekibinin, Arsenal'den henüz resmi bir teklif almamasına rağmen, yaklaşık 45 milyon Euro (38 milyon £ / 46 milyon Dolar) değerinde bir anlaşmayı kabul etmeye açık olacak.

Transfer dönemi kapanmadan önce Topçular'ın güçlenmek için bu transfere yoğunluk vereceği aktarılıyor.

Arsenal neden Pino'yu istiyor?

Pino'nun neden Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal yetkililerinin dikkatini çektiğini anlamak zor değil.

Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın ayrılmasının ve Nicolas Pepe'nin rekor imzasının ardından bekleneni verememesinin ardından, Arsenal şu ​​anda hücum hattında derin bir kadroya sahip değil.

Buna ek olarak, Pino'nun hücum sayıları geçen sezon olağanüstü olmasa da - 40 maçta yedi gol ve dört asist yaptı - potansiyeli çok yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Bu durum, Arsenal'ın son yıllarda izlediği transfer politikasına uyuyor.

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