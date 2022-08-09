Kırmızı Şeytanlar'ın efsane oyuncusu, şu sıralar dehşet verici bir konuyla gündemde.

Manchester United ve Galler'in eski yıldızı Ryan Giggs'in, eski kız arkadaşını bir otel odasından çıplak bir şekilde attığı ifade edildi.

Giggs, eski kız arkadaşı Kate Greville ve küçük kız kardeşi Emma'ya şiddet gösterdiği gerekçesiyle de yargılanıyor.

Salı günü Manchester Crown Court'ta duyulan bir röportajda 36 yaşındaki Greville, dedektiflere Giggs'in "en iyi arkadaşı ve ruh eşi" olduğunu, ancak eski ünlü futbolcunun "küfürbaz ve kötü" olduğunu belirtti.

Greville ile yapılan röportajda, Giggs'in kendisine yönelik yaptığı saldırı, şantaj ve manipülasyonu içeren suçlamalar detaylandırıldı.

Giggs hakkında hangi iddialar ortaya atıldı?

Pazartesi günü savcı Peter Wright QC mahkemede, Kasım 2020'de meydana gelen bir olay sırasında Giggs'in "Kendi kontrolünü tamamen kaybettiğini ve kasten [Greville]'e kafa attığını, böylece dudaklarında şişmeye ve morarmaya neden olduğunu" açıkladı.

Greville, salı günü dedektiflerle yaptığı röportajda, "Bana geldi, omuzlarımdan tuttu ve yüzüme kafa attı" dedi.

Giggs'in, kendisinden kariyeri ve çocukları hakkında düşünmesini istediğini iddia etti.

Wright, bunun üç yıllık bir süre içinde sadece bir istismar örneği olduğunu ve Giggs'in o zamanki kız arkadaşına karşı "uğursuz" bir davranış modeli sergilediğini söylemişti.

"Bütün hayat bir yalandı" diyen Greville, dedektiflere çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Giggs, bir keresinde başka bir kadınla mesajlaştı ve onunla yüzleştikten sonra bir otel odasında çevrildim."

Giggs'in daha sonra Greville'i yakaladığı ve onu aşağılanmış ve utanmış bir şekilde bıraktığını söyledi.

Galli menajer, iddialara göre onu çıplak olarak yerde sürükledi ve eşyalarını koridora attı.

"Aynı anda sekiz kadınla ilişkisi vardı"

Giggs'in ona hem çıplak fotoğraflarını gönderdiği hem de şantajla tehdit ettiği iddialarını tartışırken, "Onun ne yapabileceğini ya da hareketlerini kontrol edemiyordum.

"Sanırım çaresizdim. Sadece onun istediğini yapmak zorundaydım. Tüm ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldım.

"Giggs, sürekli seks yapmak istiyordu. 2014'ten beri sürekli devam eden, aynı anda ilişki yaşadığı sekiz kadın vardı.

"Kelimenin tam anlamıyla siyah beyazdı. Arkadaşları ona, 'aptal inek' diye mesajlar atıyorlardı.

"Artık konuşma zamanım geldi ve her şeyi anlatmak istiyorum" dedi.

Mahkeme ne kadar sürecek?

Greville, Şubat 2020'de Dubai'ye yaptığı bir gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen başka bir olayı da anlattı.

Bir gece içtikten sonra Greville, Giggs'in ondan ayrılmasını istediğini, ancak daha sonra yoluna çıkıp çantasını kaparak düşmesine ve kendini yaralamasına neden olduğunu iddia ediyor.

İlişki, iddia edilen olaydan sonra da devam etti diyor Greville ve ekliyor: "Çünkü beni çok yalnız, çok izole edilmiş gibi hissettirdi."

İlişki boyunca, Giggs'in Greville'e karısını terk etme planlarını söylediği iddia edildi.

"Bu yaklaşık dokuz ay sürdü ve sonra [o zamanki karısıyla] ayrılmadı."

Sonunda Greville, Abu Dabi'ye taşınmadan önce ondan uzaklaşmak için kendisine bir ültimatom verdiğini söyledi.

Pazartesi günü, savunma avukatı Chris Daw QC, Giggs tüm suçlamaları reddetti. Daw jüri üyelerine "Giggs'in asla geçemeyeceği çizgiler vardı" dedi.

Duruşmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor ve devam ediyor.

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