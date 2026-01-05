Arsenal, Real Madrid'in yıldızını transfer etmek için 60 milyon euroyu masaya koydu

Real Madrid ocak ayında yoğun bir transfer planlaması yapmıyor ancak bazı gelişmeler bu durumu değiştirebilir. Bu başlıklardan biri de, son dönemde takımdan ayrılabileceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Rodrygo Goes.

Son haftalarda yeniden ilk 11’de kendine yer bulmasına rağmen sezon genelinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Rodrygo, menajer değişikliği için de görüşmeler yürütüyor. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın piyasa değeri düşmüş değil. Aksine, en az iki kulübün kış transfer döneminde oyuncu için ciddi hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Sport’un haberine göre, Rodrygo ile ilgilenen kulüplerden biri de Premier Lig lideri Arsenal. İngiliz kulübünün, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro değerinde bir teklif sunduğu öne sürülüyor. Teknik direktör Mikel Arteta’nın, uzun süredir sol kanatta yaşanan sorunları Rodrygo ile çözmeyi hedeflediği ve oyuncunun takıma seviye atlatacağına inandığı ifade ediliyor.

Al Hilal de yarışta

Arsenal, Rodrygo için devrede olan tek kulüp değil. Haberde, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’in de Real Madrid’e 60 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtiliyor. Al Hilal’in, oyuncuya Premier Lig kulüplerinin çok üzerinde bir mali paket önermeye hazır olması, transferde dengeleri değiştirebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Real Madrid sezon ortasında satışa sıcak değil

Ancak tüm bu ilgiye rağmen son söz Real Madrid’e ait olacak. İspanyol devinin planı, özellikle Rodrygo’nun Xabi Alonso’nun takımında yeniden kilit bir rol üstlenmesi nedeniyle, ocak ayında gelen teklifleri değerlendirmeye almamak yönünde.

Yaz transfer döneminde tutum değişebilir ancak Rodrygo’nun son haftalardaki formunu sürdürmesi halinde, Real Madrid’in oyuncunun satışına kesin olarak kapıyı kapatması sürpriz sayılmayacak. Brezilyalı yıldız, performansıyla kulüp için ne kadar değerli olduğunu yeniden kanıtlamış durumda.