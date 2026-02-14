Arsenal, Real Madrid altyapısından yetişen yıldız için 50 milyon euroyu gözden çıkardı

Arsenal ile AC Milan, Real Madrid altyapısının son dönemde yetiştirdiği en dikkat çekici savunmacılardan biri olan Victor Valdepenas için karşı karşıya geldi.

19 yaşındaki savunmacı, bu sezonun başında dönemin teknik direktörü Xabi Alonso tarafından A takıma kazandırılmış ve ilk profesyonel maçına çıkmıştı. Sol stoper ve hücuma katkı verebilen sol bek pozisyonlarında görev yapabilen genç oyuncu, Madrid altyapısının son yıllardaki en büyük savunma potansiyellerinden biri olarak görülüyor.

Valdepenas, Alonso’nun ayrılığı sonrası takımın başına geçen Alvaro Arbeloa yönetiminde ilk 11 planlarına girmeyi hedefliyor. Ancak Dean Huijsen, Antonio Rudiger ve Alvaro Carreras gibi isimler nedeniyle forma rekabeti oldukça yüksek.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre Milan, Valdepenas’ın durumunu yakından takip ediyor. İki kulüp arasındaki geçmiş transfer ilişkileri – özellikle Brahim Diaz ve Alex Jimenez hamleleri – nedeniyle Milan cephesinde bir fırsat doğabileceği düşünülüyor.

Arsenal kararlı

Arsenal’in ise uzun süredir Valdepenas’ı izlediği belirtiliyor. Teknik direktör Mikel Arteta’nın oyuncuya ilgisi daha önce Fabrizio Romano tarafından da doğrulanmıştı.

Haberlere göre Valdepenas’ın sözleşmesinde 50 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Arsenal bu bedeli öderse Real Madrid’in transferi engelleme şansı kalmayacak.

Arsenal sportif direktörü Andrea Berta’nın, genç oyuncunun yaz aylarında ayrılık talebinde bulunması halinde hızlı ve kararlı bir adım atabileceği ifade ediliyor. Böyle bir transfer, Arsenal’in Şampiyonlar Ligi rakiplerinden birinin en değerli genç yeteneklerinden birini kadrosuna katması anlamına gelecek ve ciddi bir mesaj niteliği taşıyacak.

Madrid’den başka isimler de gündemde

Arsenal’in Real Madrid’den yalnızca Valdepenas ile ilgilenmediği öne sürülüyor. İngiliz ekibi daha önce Rodrygo, Eduardo Camavinga, Endrick ve Arda Güler gibi isimlerle de anılmıştı.

Ancak Madrid yönetiminin özellikle genç oyuncular konusunda aceleci davranmak istemediği ve Valdepenas’ı uzun vadeli proje içinde değerlendirdiği belirtiliyor.

Yaz transfer dönemi yaklaşırken, genç savunmacının geleceği Avrupa’nın iki dev kulübü arasında önemli bir transfer savaşına sahne olabilir.