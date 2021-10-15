Arsenal oyuncusundan itiraf: Futbol izlemeyi sevmiyorum

Arsenal'in 24 yaşındaki defans oyuncusu Ben White, farklı uğraşları olduğunu belirtirken futbol izlemeyi çocukluğundan beri sevmediğini ifade etti.

Arsenal'in defans oyuncusu Ben White, futbol izlemekten hoşlanmadığını itiraf etti. Ayrıca, kendisine Benjamin denilmesini istiyor.

Ben White, Brighton'dan Arsenal'a 50 milyon sterlinlik bir ücretle yaz transfer döneminde katılmıştı.

Profesyonel olarak hayatını futbola adadığını söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, saha dışındayken farklı oyunlar oynamayı tercih ettiğini ve futbol haricindeki etkinliklere katıldığını belirtiyor.

Ne söylendi?

White, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Futbol çok yoğun bir oyun. Her zaman yüzde yüzünü vermek zorundasın. Maçlardan veya antrenmanlardan sonra tek istediğim; eve gitmek ve futbol üzerine düşünmemek oluyor. Daha sonra, yeniden güne uyandığımda en iyi halimle ve yüzde yüzümü vereceğimi düşünerek hazır oluyorum" dedi.

"Kendimi, hatalarımı görmek ve ders çıkarmak için izliyorum. Bazen İngilitere Milli Takımı'nı da seyrettiğim oluyor. Özellikle maç izlemeyi planlamıyorum çünkü her zaman yapacak başka işlerim oluyor.

"Gençken hiç futbol izlemedim. Şimdi de izlemiyorum ama futbol oynamayı seviyorum.

"Yani, geçmiş nesiller hakkında fazla bir şey bilmiyorum ama Arsenal'ın eski oyuncusu Vieira'nın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Ancak, oyuncuları detaylı bir şekilde tanımıyorum."

White, hangi isminin kullanılmasını istediği soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Bana ne istersen diyebilirsin ama tabii ki cevap vermeyebilirim. Çağrılmak istediğim isim, kesinlikle Benjamin'dir."

Arsenal için sırada ne var?

Milli aranın ardından Emirates Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak olan Arsenal, müsabakayı kazanarak Premier Lig'in üst sıralarında kendisine yer bulmak istiyor.

Arsenal'ın karşılaşacağı Crystal Palace'ı, Topçuların eski oyuncularından efsane futbolcusu Patrick Viera çalıştırıyor.

Arteta'nın takımı Arsenal; Premier Lig'in 11. sırasında, ilk 4 takımın sadece 4 puan gerisinde bulunuyor.

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