YORUM | Doğrular oyunu, hatalar sonucu belirledi

Başakşehir'in başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, doğru bir oyun planıyla Beşiktaş'ın hatalarından yararlanarak maçı kazanan taraf oldu.

Maça iki takım da son derece dengeli başladı. Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş ve yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’yla kaybetmek istemeyen Başakşehir ‘in maça kontrollü başlaması aslında beklenen bir durumdu.

Miralem Pjanic’in yokluğu hissedildi

Başakşehir, kendi yarı alanında iyi kapanarak özellikle merkezini çok iyi kapattı. Beşiktaş, kanatlardan gol bulmaya çalışsa da mücadelenin temposu oldukça düşüktü. Siyah Beyazlıların maçta en çok ihtiyaç duydukları oyuncu, şüphesiz ki Bosnalı Oyuncu Miralem Pjanic’ti. Yıldız oyuncunun yokluğu özellikle merkezini iyi kapatan Başakşehir’e karşı fazlasıyla hissedildi.

Katı savunma yapan Başakşehirli oyuncuların karşısında hücumda çoğalsa da golü bulamayan Beşiktaş, topu bir kanattan diğerine hızlı bir şekilde taşıyarak rakibini çalkalamaya çalışsa da dengeleri bozamadı. Beşiktaş, rakip yarı alanda üretim sorunu yaşadı. Ghezzal hariç merkezden iyi katkı veren bir oyuncu olmadı. Genç oyuncu Rıdvan, sol kanattan geliştirdiği ataklarda Başakşehir savunmasını zorladı.

Başakşehir’de; savunmada ayağı kayan Wellinton’dan topu kapan Berkay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya vurdu ve kritik bir şansı değerlendiremedi. Başakşehir’in ilk yarıdaki oyununa baktığımızda gol de dahil etkili bir oyun organizasyonu göremedik.

Okaka attı, Başakşehir öne geçti

Hızlı hücumlar sonrasında golü bulamayan Başakşehir’de 41. Dakikaya gelindiğinde Visca, hücum aksiyonlarında farklı bir şey deneyerek şut çekti. Mert’in sektirdiği topu tamamlayan ise son haftaların formda oyuncusu Okaka oldu. İlk yarının bu sonuçla bitmesini sağlayan ise yine Başakşehir’in etkili savunma planıydı.

Müsabakanın ikinci yarısında ani ataklarla Beşiktaş kalesinde etkili olmaya çalışan Başakşehir, Beşiktaş’ın hata yapmasını bekledi. Deneyimli ve yetenekli oyunculara sahip olan Lacivert Turunculu ekip, Deniz’in pasında Chadli’yle çok net bir pozisyonda Mert’e takıldı.

Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı Alex Teixera ile cevap verdi

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 15 dakikalık bölümünden sonra baskısını artıran Beşiktaş, orta alanda hızlı pasların ardından topu kanatlara taşıyarak gol bulmaya çalıştı. Başakşehirli oyuncuları ani baskılarla hataya zorlayan Siyah Beyazlılar, golü de bu baskının ardından attı. Beşiktaş, müsabakanın 59. dakikasında Volkan’ın hatasıyla yıldız oyuncusu Alex Teixera’nın ayağında golü buldu ve karşılaşmada eşitliği sağladı.

Rosier ve Rıdvan’la etkili olmaya çalışan Beşiktaş, golden sonra Başakşehir kalesine daha moralli bir şekilde atak yapmaya başladı. Pjanic’in yokluğunda oyuna sonradan dahil olan Brezilyalı Alex Teixera, oyunun sıkıştığı alanlarda sahneye çıkarak Siyah Beyazlıları rahatlattı.

Kanatlardan istediği atakları gerçekleştiremeyen Beşiktaş, Başakşehir savunmasının dengesini bozmak için yerden araya atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Duran top şansları da bulan siyah Beyazlılar rakip kaledeki baskısını özellikle yapılan oyuncu değişiklilerinin de etkisiyle maçın son 20 dakikasına taşıdı.

Batshuayi, Ghezzal ve Alex Teixera üçlüsü rakip yarı alanda karşılaşmasının son 15 dakikasına girilirken etkili oldu. Ghezzal duran toplarda, Alex Teixera pas alış verişinde başarılı olurken Batshuayi savunmaya yaptığı baskı ve bir anda çıkardığı şutlarla Başakşehir kalesini zorladı. Turuncu Lacivertli takım, bu anlarda baskıdan çıkmakta epey zorlandı ve rakip yarı alana geçemedi.

Başakşehir, savunmadan hızlı çıkmaya çalıştığı anlardan birisinde Visca’yı iyi kullandı ve sağ kanattan taşıdıkları topu Tolga Ciğerci’yle buluşturdular. Tolga, topun gelişine etkili bir vuruş yapsa da Mert geçit vermedi. Bu dakikalarda Beşiktaş’ın etkisiz görüntüsü dikkat çekti.

Beşiktaş’ın baskıyı artırması gereken zamanda, dakikalar 83’ü gösterdiğinde Gulbransen sağdan alıp topu taşıdı. Rıdvan müdahale etmeye çalışsa da engel olamadı. Gulbransen sağ kanattan son çizgiye doğru inip topu içeriye çıkardığında ise gol kokusunu çoktan alan bir adam vardı ceza sahasında: Okaka. Sağdan gelen ortada topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir, attığı bu golle çok kolay bir şekilde Beşiktaş yarı alanına geçti. Siyah Beyazlıların savunmadaki savruk görüntüsü barizdi.

Beşiktaş bastırdı, Başakşehir attı

Beşiktaş’ın beraberliği bulmak istediği anlarda hızla atağa çıkan Başakşehir’de, maçın kaderini değiştiren adam bir kez daha sahne aldı. Norveçli oyuncu Fredrik Gulbransen, ani atak sonrasında topu ağlara gönderdiğinde Başakşehir durumu 3-1 yapıyordu ve Beşiktaş’ın dağınık görünen savunması, bu golden sonra daha fazla göze çarpıyordu.

Maç planı belli olan takım Başakşehir, Beşiktaş karşısında herkesin tahmin edebileceği bir anlayışla oynadı ve kazandı. Beşiktaş bu oyun planına gereken tepkiyi veremedi. Yetenekli oyuncularını ceza sahasında topla buluşturmakta zorlanan Siyah Beyazlı takım, Başakşehir’i yenmek için iyi çalışmış görünse de istediğini alamadı.

Bu sonucun ardından, Sergen Yalçın’a karşı kısa vadede çözüm üreten Emre Belözoğlu oldu. Başakşehir’in önündeki diğer maçlara baktığımızda; akıllara gelen ilk soru şu ki: Başakşehir, teknik direktör değişimiyle birkaç maçlık bir şahlanış göreceğimiz takımlardan birisi mi olacak, yoksa farklı takımlara karşı değişik oyun planlarını benimseyip teknik direktör takımına dönüşen bir ekip mi? Bunu da tabii ki tek bir şey gösterebilir; zaman.

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