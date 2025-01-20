Arsenal Osimhen'i Ocak ayında Galatasaray'dan koparmanın hesaplarını yapıyor

Nijeryalı forvet, bu sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyiyor ve performansıyla dikkat çekiyor. Galatasaray’da çıktığı 18 maçta 14 gol atan ve 6 asist yapan Osimhen, kalitesini bir kez daha kanıtladı. Napoli'de gözden düşen 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere Premier Lig devinin radarına girmiş durumda.

Arsenal’in ilgisinin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanacak. Gabriel Jesus’un sakatlığı ve Bukayo Saka’nın da yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle Arsenal taraftarları, Ocak transfer döneminde güçlü bir forvetin kadroya katılmasını istiyor.

Arteta'dan forvet talebi

Teknik direktör Mikel Arteta, basına yaptığı açıklamalarda forvet hattında eksiklikleri olduğunu ima etmişti. Şu anda Arteta’nın kadrosunda Kai Havertz tek forvet seçeneği olarak öne çıkıyor, ancak oyuncunun son dönemdeki form düşüklüğü, Arsenal’in transfer ihtiyacını daha da artırıyor.

Victor Osimhen’in Galatasaray’daki etkileyici performansı, Arsenal’in ilgisini çekmiş durumda. Napoli ile anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı belirsizliğini koruyor, ancak bu transferin gerçekleşmesi durumunda Osimhen, Premier Lig sahnesinde de yeteneklerini sergileme fırsatı bulabilir.

Arsenal, transfer dönemi bitmeden bir forvet oyuncusu transfer etmeye kararlı görünüyor.