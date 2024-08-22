Arsenal, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için 100 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Arsenal, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen için tekrar devreye girdi. İtalya'dan gelen haberlere göre, Londra ekibi Nijeryalı golcü için 100 milyon euroya yakın bir teklifte bulunmayı planlıyor. Bu teklif, Chelsea ve Paris Saint-Germain'in de ilgilendiği Osimhen için önemli bir adım olarak görülüyor.

Osimhen, Napoli ile 2023 Aralık ayında imzaladığı yeni sözleşme kapsamında bu yaz satılma izni almıştı. Ancak, oyuncunun 130 milyon euroluk serbest kalma bedeline yaklaşan bir teklif henüz gelmedi. Bu durum, Napoli'nin yeni transferler yapmasını da engelliyor.

2023'te şov yapmıştı

Paris Saint-Germain ve Chelsea, Osimhen için temaslarını sürdürürken, Arsenal'in 100 milyon euroya yaklaşan bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü, Serie A'da 2023 yılında şampiyon olan takımda 32 maçta 26 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçen sezon sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle sahalardan uzak kalan Osimhen, Serie A'da 25 maçta 15 gol kaydetti. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde de altı maçta iki gol attı.

Osimhen, Chelsea'ye katılma fikrine soğuk bakarken, Arsenal, oyuncu ve kulüp için tüm kriterleri karşılayabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor.