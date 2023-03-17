Mikel Arteta, Arsenal'in sakatlık yaşamadığını iddia eden Erik ten Hag'a örneklerle tek tek yanıt verdi.

NE OLDU? Alejandro Garnacho'nun son sakatlığından sonra konuşan Erik ten Hag, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın bu konuda pek de zorluk yaşamadığını ima etti. Perşembe günkü UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Takehiro Tomiyasu ve William Saliba'nın yaşadığı sakatlıklar, kısa süre sonra Hollandalı menajerin yanıldığını kanıtladı. Ayrıca Arteta, United hocasına daha önceki sakatlıkları da örnek gösterdi.

NE SÖYLENDİ? Sporting CP maçının ardından gazetecilere konuşan Arteta, sezon boyunca yaşanılan sakatlıkları söyleyerek Ten Hag'a şu şekilde yanıt verdi: "Sezon boyunca sakatlıklar yaşıyoryz. Emile Smith Rowe dört ay, Gabriel Jesus dört ay, Alex Zinchenko iki buçuk ay, Thomas Partey bir buçuk ay, Eddie Nketiah bir buçuk ay. Zaten çok fazla sakatlığımız vardı ama bununla başa çıktık."

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag'ın yakınmalarına rağmen lider Arsenal, bu tür önemli sakatlıklarla başa çıkmayı başardı. Arteta, zayıf bir kadrodan en iyi şekilde yararlandı ve ekibe Premier Lig deneyimi olan isimleri de kazandırdı. Ancak Arsenal perşembe gecesi Sporting CP'ye penaltılarla yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Üstelik Tomiyasu ve Saliba'nın sakatlığı da durumun tuzu biberi oldu.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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BİLİYOR MUYDUN? Arsenal, mayıs 2019'da Valencia'yı 3-1 mağlup ettikten sonra Avrupa Ligi'nde Emirates Stadyumu'nda oynadığı son beş eleme aşaması maçından hiçbirini kazanamadı.

ARSENAL'İ NE BEKLİYOR? Arsenal millî aradan önce pazar günü Crystal Palace'ı konuk edecek.