Arsenal menajeri Mikel Arteta'dan transfer itirafı: "Bütçemiz yetmez"

Mikel Arteta, Liverpool'un birkaç yıl önce yaptığına benzer bir transfer hamlesini gerçekleştirecek mali güce sahip olmadıklarını söyledi.

Aynı transfer döneminde kaleci Alisson ile stoper Virgil van Dijk'a toplam 142 milyon sterlin ödeyen Liverpool bu ikilinin takıma katılmasıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Arsenal'ın da zirveye dönüş için yıldız transferine yönelmesini bekleyenlerin sayısı oldukça fazla. Fakat Arteta'ya göre bu gerçekçi bir istek değil.

Arteta transfer stratejisini anlattı

Arteta, katıldığı Sky Sports'a yayınında Liverpool'un Alisson ve Van Dijk transferlerinin örnek gösterilmesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Böyle transferler yapabilecek konumda olduğumuzu sanmıyorum. Başka yollar bulmak zorundayız."

"Liverpool elindeki oyuncuları da müthiş bir şekilde geliştirdi. Bu da transferler kadar önemli. Ayrıca yaptığınız transferlerin gelir gelmez katkı sağlayabilmesi gerekiyor."

"Futbolcular da birer insan. Adapte olmaları için süreye ihtiyaç duyabiliyorlar. Bazen oyuncuyu takımda görmeden neler olacağını kestirmek güç."

Arsenal hangi bölgelere takviye yapacak?

Genç oyunculara şans vermesiyle dikkat çeken Arteta'nın tercihleri, son dönemde Bukayo Saka ve Emile Smith Rowe'un yıldızının parlamasıyla sonuçlandı.

Ancak Eddie Nketiah ve Alexandre Lacazette'ın ayrılacak olması hücum hattına takviye yapılmasını gerektiriyor.

"Kadroyu güçlendirmek ve daha güçlü bir 11'e sahip olmak istiyoruz. Birçok faktörü göz önüne alacağız. Kiradan dönen oyunculardan kaçının takımda kalacağı, ligdeki konumumuzla bağlantılı olarak elimizdeki bütçe ve kulübün transfer konusundaki istekleri belirleyici olacak. Birçok soru işareti var, ama futbol böyle bir oyun."