Galatasaray'da seçim süreci devam ederken ortaya çıkan durum, sıkıntılı bir sürecin adeta bilmeceye dönüştüğünü gösteriyor.

Mahkeme kararı sonrası iptal edilen seçimin ne zaman yapılacağı merak edilirken başkan adaylardan Metin Öztürk, dün konuşma yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakkında çok sert sözler kullandı.

Metin Öztürk, Galatasaray’ın şu anda bir başkanı olmadığını ve kendilerinin Burak Elmas’ı başkan olarak tanımadığını belirtti.

Burak Elmas’ın gizli bir ajandası olduğunu iddia eden Metin Öztürk, üç haftadır resmen bir tiyatro oynadıklarını vurguladı.

Ne söylendi?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yeni seçim tarihini açıklamamasını eleştiren Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Bugün saat 10.00 itibarıyla Burak Elmas adlı üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bir seçim takvimi var. Müstafi başkan, Galatasaray Kulübü’nü rehin almıştır.

“Biz, 3 haftadır bir tiyatronun bir oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetle toplantılara katılıyoruz.

“3 haftadır kulüp üyemiz olan Burak Elmas, bize hep bu oyunun dışında kalmak istediğini, birilerinin onunla oynadığını anlatıyordu.

“Dün 28 Mayıs’ı açıklamayınca net olarak gördük ki başkanın gizli bir ajandası var, gizli planları var. Bugün itibarıyla bizlerin başkanı değildir. Burak Elmas 38’inci başkandır, müstafi başkandır.

“Bugün saat 10.00 itibarıyla burada bir seçim olacaktı, kendisi de bayrağı teslim edecekti. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor.

“Gizli ajandasının ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisi müstafidir, başkan olarak kabul etmiyoruz.

“Bugün kulübün en üst organı, divanın buradaki toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir.

“Kulübün, en üst organını korsan ilan edeni de biz başkan olarak tanımıyoruz.”

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