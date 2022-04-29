Fenerbahçe'nin merkez orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc, kariyerlerinin en verimli sezonunu yaşıyor
Süper Lig'in 35. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK'yı ağırladı.
Karşılaşmayı Rossi, Serdar Dursun ve Zajc'ın attığı gollerle 3-2 kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini de sürdürmüş oldu.
Maça ise sarı lacivertlilerin merkez orta sahasında oynayan oyuncuları Zajc ve Mert Hakan damga vurdu.
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Üreten Mert Hakan Yandaş
2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, bir türlü beklenileni verememişti. Ancak özellikle bu sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle milli oyuncunun da performansında gözle görülür şekilde bir artış yaşanıyor.
Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşısında Serdar Dursun'a attırdığı golle bu sezonki yedinci asistine ulaştı ve kendi adına önemli bir bariyeri de geride bırakmış oldu.
Opta verilerine göre; 26 yaşındaki orta saha, bundan önce en üst ligde geçirdiği 4 sezonda sadece 6 asist yapabilirken 2021-2022 sezonunda bu sayıyı tek başına geride bıraktı.
Golcü Miha Zajc
2019-2020 sezonu devre arasında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc ise adeta küllerinden doğdu.
Fenerbahçe kariyerinde bir türlü düzenli oyuncu olamayan Miha Zajc, bu sezon ise 11'de yer almasının yanında golcü kimliğiyle de öne çıkıyor.
Opta'ya göre; Slovenyalı oyuncu, Gaziantep FK karşısında bulduğu gol ile dokuzuncu golüne ulaştı. Bu Miha Zajc'ın kariyeri adına en golcü sezonu anlamına geliyor.
Aynı zamanda Miha Zajc bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çekiyor. Yayıncı kuruluşun verilerine göre, Sloven milli oyuncu, 11.8 kilometre ile takımının en çok mesafe kat eden futbocusu konumunda.
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