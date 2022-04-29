Fenerbahçe'nin merkez orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc, kariyerlerinin en verimli sezonunu yaşıyor

Süper Lig'in 35. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK'yı ağırladı.

Karşılaşmayı Rossi, Serdar Dursun ve Zajc'ın attığı gollerle 3-2 kazanan Fenerbahçe, galibiyet serisini de sürdürmüş oldu.

Maça ise sarı lacivertlilerin merkez orta sahasında oynayan oyuncuları Zajc ve Mert Hakan damga vurdu.

Üreten Mert Hakan Yandaş

2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, bir türlü beklenileni verememişti. Ancak özellikle bu sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle milli oyuncunun da performansında gözle görülür şekilde bir artış yaşanıyor.

Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK karşısında Serdar Dursun'a attırdığı golle bu sezonki yedinci asistine ulaştı ve kendi adına önemli bir bariyeri de geride bırakmış oldu.

Opta verilerine göre; 26 yaşındaki orta saha, bundan önce en üst ligde geçirdiği 4 sezonda sadece 6 asist yapabilirken 2021-2022 sezonunda bu sayıyı tek başına geride bıraktı.

7 - Bu sezon Süper Lig'de yedi asist yapan Mert Hakan Yandaş, daha önce en üst ligde geçirdiği dört sezonun toplamında ulaştığı sayıyı geride bıraktı (6). Form. pic.twitter.com/34KS3aeVRx — OptaCan (@OptaCan) April 29, 2022

Golcü Miha Zajc

2019-2020 sezonu devre arasında Empoli'den transfer edilen Miha Zajc ise adeta küllerinden doğdu.

Fenerbahçe kariyerinde bir türlü düzenli oyuncu olamayan Miha Zajc, bu sezon ise 11'de yer almasının yanında golcü kimliğiyle de öne çıkıyor.

Opta'ya göre; Slovenyalı oyuncu, Gaziantep FK karşısında bulduğu gol ile dokuzuncu golüne ulaştı. Bu Miha Zajc'ın kariyeri adına en golcü sezonu anlamına geliyor.

9 - Bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu golünü Gaziantep FK filelerine gönderen Miha Zajc, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor. Plase. pic.twitter.com/HKCts7yZi6 — OptaCan (@OptaCan) April 29, 2022

Aynı zamanda Miha Zajc bitmek bilmeyen enerjisi ile dikkat çekiyor. Yayıncı kuruluşun verilerine göre, Sloven milli oyuncu, 11.8 kilometre ile takımının en çok mesafe kat eden futbocusu konumunda.

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