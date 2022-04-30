Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy ile iki yıllık macerası sırasında kendisini MLS'de oynayan en iyi oyuncu ilan ederken lig için fazla iyi olduğunu belirtti.

Ibrahimovic, Milan'a dönmeden önce 2018 ve 2019 sezonlarında iki yıl Galaxy formasıyla 58 maçta 53 gol kaydetti.

Galaxy ile herhangi bir kupa kazanamamasına rağmen, Ibrahimovic hala takımındaki etkisinin kendisini 1 numara yaptığına inanıyor.

Ancak kulübü, İsveçli yıldızın ayrılmasının ardından Batı Konferansı yarı finallerine yükselmeyi başarsa da daha fazla bir aşama kaydedememişti.

Ibrahimovic, LA Galaxy hakkında ne söyledi?

İsveçli golcü, Manchester United'daki sözleşmesi feshedildikten sonra 2018 yılının mart ayında Galaxy'e katıldı.

O zamanlar 36 yaşında olan Ibrahimovic, kasım ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirmişti. İsveçli yıldız, Amerikaya’ya gitmesinin maç kondisyonununu yeniden kazanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Ibrahimovic, ESPN’ye verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. MLS için çok minnettarım, çünkü bana yaşıyormuş hissini verdiler.

"Ama sorun şu ki hala çok iyiydim. Bu yüzden lig için fazlaydım. Ben de bunu gösterdim.

“MLS'de oynayan en iyi oyuncu benim ve bu şu an benim egolu olduğumu ya da gösteriş yapmaya çalıştığımı göstermez. Doğru olan bu.

"Ve oradayken keyif aldım. İyi vakit geçirdim. Çalışma şekillerini, pazarlama işlerini yapma modellerini beğendim.

"Ve bence [MLS'de oynamak] sakatlığımdan sonra geri dönmem için iyi oldu. Şimdiye kadarki en iyi durumdaydım.

“MLS’de oynadığım için çok gururluyum. Ayrıca, bana statların boş olduğunu söylüyorlardı.

"Ben oynarken boş stadyum yoktu. Hatta çifte rezervasyon bile vardı, bu yüzden şikayet edemem ve orada oynadığım için çok mutluyum."

Ibrahimovic’den MLS’ye dönüş sinyali

İsveçli yıldız, 40 yaşında olmasına rağmen hala en üst seviyede oynuyor, ancak sakatlıkları onun bu sezon Milan formasıyla şu ana kadar 24 maça çıkmasına izin verdi.

Sözleşmesi yaz transfer döneminde sona eriyor ve emekli olabileceğine dair bazı spekülasyonlar var. Bu ayın başında ise bu konuyu reddetti.

Geleceği hakkında soru sorulduğunda İsveçli golcü, bir oyuncu olarak yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeyi reddetmedi.

Ibrahimovic, "Asla bilemezsiniz, belki bir gün yeniden orada oynarım. Onlara nasıl olduğumu göstermek ve gerçek futbolun nasıl olduğunu hatırlatmak için dönebilirim.

"İki yıl gerçek futbolun nasıl olduğunu anladılar ve bence daha önce böyle bir şey görmediler.

“Belki geri dönerim ve kendi kulübümü satın alırım. Ne olacağını asla bilemezsiniz.”

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