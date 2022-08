İspanyol menajer, geçtiğimiz sezonki Manchester City mağlubiyetinin ardından kendisini 'ölmüş halde' bulduğunu söyledi.

Herkesin merakla beklediği All or Nothing: Arsenal belgeseli, Premier Lig'in başlamasından bir gün önce Amazon'da yayımlandı.

Gösterime giren üç bölümde dikkat çeken birçok detay vardı. Bunlardan belki de en etkileyicisi, Arsenal Menajeri Mikel Arteta'nın, ligin 3. haftasında oynanan Norwich maçı öncesi soyunma odasında yaptığı duygusal konuşmaydı.

İlk iki karşılaşmayı kaybeden takım, Norwich'e mağlup olsaydı belki de İspanyol menajer görevinden olacaktı. Fakat Arsenal, karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.

Mikel Arteta, duygusal konuşmasında ne söyledi?

Emirates zeminine çıkmadan önce soyunma odasında maç toplantısını yapan Arteta, oyuncularına şunları söyledi:

"Büyük bir kalp rahatsızlığıyla doğdum. İki yıl boyunca hayatımı kurtarmaya çalıştılar. Ta ki İspanya'da açık kalp ameliyatı olacak fırsatı bulana kadar.

"Manchester City maçı sonrası (Ligin 2. haftasında 5-0 kaybetmişlerdi) ölmüş haldeydim. Korkuyorum. Çekincelerim vardı. Medya beni mahvediyordu.

"Sonra aniden hayatımdaki olumlu şeyler aklıma geldi. Muhteşem ailem; eşim ve üç çocuğum. Ve bir şey daha...

"Bu kulüp daima arkamda. Herkes, en tepedekinden başlayarak burada benimle."

Üç bölümü yayımlanan belgeselin devamında konu, Pierre-Emerick Aubameyang krizine gelecek. Belgesel, Arsenal'in 2021-22 sezonunda yaşadıklarını kapsıyor.