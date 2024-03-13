Arsenal’in Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu elemesi büyük bir tesadüfü de beraberinde getirdi.

Deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Porto’yu sahasında penaltı atışları sonrasında eleyen Arsenal’de büyük bir sevinç yaşanırken, oldukça çekişmeli geçen eşleşme bir sosyal medya efsanesini de beraberinde getirdi. Arsenal’in Norveçli yıldızı Martin Odegaard hakkında 2014 yılında atılan bir tweet karşılaşmanın ardından sosyal medyada gündeme oturdu.

Odegaard’ın ülkesinin Stromsgodset takımında oynadığı dönemde atılan tweette, “Arsenal Martin Odegaard’ı transfer ederse 2024 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselecek” ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en iyilerinden biri oldu

Bu tweetin ardından Real Madrid’in yolunu tutan Odegaard’ın 2024 yılında Arsenal ile çeyrek finale yükselmesi büyük bir tesadüf olarak nitelendirildi.

Çok genç yaşta transfer olduğu Real Madrid’de tutunamayan ve sonrasında önce kiralık olarak sonra da bonservisiyle katıldığı Arsenal’de tüm potansiyelini sahaya yansıtan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün itibarıyla dünyanın en değerli ofansif orta saha oyuncularından bir olarak gösteriliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Odegaard, bu karşılaşmalara dokuz gol ve yedi asist sığdırarak takımının şampiyonluk mücadelesine büyük katkı verdi.