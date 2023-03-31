Premier Lig lideri Arsenal, ligin son haftasında Wolverhampton ile belki de şampiyonluk maçına çıkacak.

Arsenal taraftarları, uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar fazla şampiyonluk hayali kuruyor. Bu hayal, Premier Lig'in son haftasında oynanacak Wolverhampton maçının önemini de bir hayli artırıyor.

Wolves karşılaşmasının biletleri şimdiden karaborsaya düşmüş durumda. The Sun'da yer alan habere göre bazı taraftarlar, söz konusu maçın biletini tam 53 bin sterlin'den satıyor.

Normalde stadyumda en pahalı bilet 131 sterlin. Ancak Gunners taraftarları, takımlarının 28 Mayıs'ta Premier Lig kupasını kaldırdığını görmenin hayalini kurduğu için bu duygu, şu anda suistimal ediliyor.

Arsenal, Premier Lig'de en son ne zaman şampiyon oldu?

Kuzey Londra ekibi, Premier Lig'de son şampiyonluğunu 2003-2004 sezonunda namağlup şekilde yaşadı.

O dönemde takımın başında bulunan Arsene Wenger, büyük bir rekorun sahibi oldu ve takım 'Invincibles' (Yenilmezler) lakabını aldı.

Topçular, şimdi 19 yıl sonra Premier Lig zaferi yaşamak istiyor.

Arsenal'i ne bekliyor?

Mikel Arteta'nın öğrencileri, millî aranın ardından ilk maçına 1 Nisan Cumartesi günü çıkacak. Arsenal, saat 17.00'de Leeds United'ı konuk edecek.

Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek.