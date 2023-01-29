Eski Arsenal forveti Yaya Sanogo, yaklaşık iki yıl serbest kaldıktan sonra yeni bir kulübe kavuştu.

NE OLDU? Sanogo, Arsenal'den uzakta dört başarısız kiralık dönem geçirdi. Son kulübü 20 ay önce Huddersfield olan forvet, şimdi ise Ermenistan Premier Ligi'nde oynayan FC Urartu'ya imza attı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Sanogo kariyerinde 184 maça çıktı, ancak sadece 47 gol attı.

DAHA FAZLASI: Sanogo, en üretken sezonunu Ligue 1'de yaşadı. Forvet, Toulouse forması giyerken 27 maçta altı gol attı ve iki asist yaptı.

FOTOĞRAF:

Getty

SANOGO'YU NE BEKLİYOR? Sanogo, ilk maçına 5 Şubat'ta Lokomotiv Moskova'ya karşı oynanacak hazırlık maçında çıkabilir.