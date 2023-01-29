NE OLDU? Sanogo, Arsenal'den uzakta dört başarısız kiralık dönem geçirdi. Son kulübü 20 ay önce Huddersfield olan forvet, şimdi ise Ermenistan Premier Ligi'nde oynayan FC Urartu'ya imza attı.
DAHA BÜYÜK RESİM: Sanogo kariyerinde 184 maça çıktı, ancak sadece 47 gol attı.
DAHA FAZLASI: Sanogo, en üretken sezonunu Ligue 1'de yaşadı. Forvet, Toulouse forması giyerken 27 maçta altı gol attı ve iki asist yaptı.
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SANOGO'YU NE BEKLİYOR? Sanogo, ilk maçına 5 Şubat'ta Lokomotiv Moskova'ya karşı oynanacak hazırlık maçında çıkabilir.