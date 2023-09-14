Arsenal’ın CEO’su Vinai Venkatesham sezon sonunda görevi bırakacak

2018 yılından bu yana kulübün CEO’su olarak görev yapan Vinai Venkatesham’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı.

Premier Lig’de uzun bir süredir süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Arsenal’de 2010 yılında kulübe katılan CEO Vinai Venkatesham’ın 2024 yazında görevinden ayrılacağı açıklandı. Görevi 2018 yılında Ivan Gazidis’ten devralan Venkatesham’ın, kariyerinde yeni bir meydan okuma arzuladığı için bu yönde bir karar aldığı ifade edildi.

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Venkatesham, “Bu zor bir karardı ama artık başka bir mücadelenin peşinden gitme zamanı geldi. Şimdi vedalaşma zamanı değil, son günüme kadar odaklanmaya devam edeceğim ve sorunsuz bir geçiş için elimden geleni yapacağım” dedi.

Yeni CEO açıklanmadı

Öte yandan Londra ekibi de Venkatesham’a kulübe bugüne dek sunduğu katkı için teşekkür etti.

Arsenal’de Venkatesham sonrasında görev yapacak olan CEO henüz netlik kazanmadı. Kulübün önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapması ve 2024 yazından itibaren görev yapacak olan yeni CEO’nun ismini duyurması bekleniyor. Venkatesham’ın ise Arsenal’den ayrılmasının ardından gelecek yazdan itibaren çalışacağı yeni kulüp büyük bir merakla bekleniyor.