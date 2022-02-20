Bukayo Saka'nın Brentford'a karşı attığı goldeki mükemmel vuruşu, Gilberto Silva'nın hayranlığını kazandı.

Arsenal'in eski futbolcusu, Saka’nın attığı şık golü Arsenal’ın efsane futbolcularıyla karşılaştırdı.

Saka, cumartesi günü Arsenal’ın Brentford’u Emirates Stadyumu’nda 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atarak sahadan galibiyetle ayrılmasına yardımcı oldu.

Genç oyuncunun golündeki şık vuruşu dikkat çekiciydi.

Brezilyalı eski orta saha Gilberto ise bu golü çok yakından izliyordu ve gördükler karşısında beğenisini gizleyemedi.

Ne söylendi?

Gilberto Silva; Saka’nın golünü Thierry Henry, Robert Pires ve Dennis Bergkamp'a atıfta bulunarak Twitter’da şu şekilde paylaştı:

"Bu gol bana Thierry, Robert ve Denis'i hatırlatıyor.

“Çok özel bir takımımız olacak.”

From back to front in the blink of an eye 🌪️



Clinical.#ARSBRE | @BukayoSaka87 pic.twitter.com/4F6onY9Bs2 — Arsenal (@Arsenal) February 20, 2022

Bu övgülerin ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı ve oyuncuyu öven paylaşımlara yer verildi.

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Saka, yedi yaşından beri Arsenal altyapısının bir parçası oldu ve ilk maçına 2018'de henüz 17 yaşındayken çıktı.

Şimdi 20 yaşında olmasına rağmen çok yönlü olgun bir oyuncuya dönüştü.

Mikel Arteta'nın en güvendiği isimlerden birisi olan Saka, 2021-22 sezonunda şimdiye kadar 23 Premier Lig maçına çıktı ve takımı adına 7 gol kaydetti.

Yeteneği uluslararası düzeyde de fark edilen genç oyuncu, bugüne kadar İngiltere Milli Takımı’nda 14 üst düzey maçta forma giydi.

Saka, milli takımda 4 gol atma başarısı gösterdi.

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