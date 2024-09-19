Arsenal’ın 14 yaşındaki yıldızı Max Dowman, UEFA Gençlik Ligi gol rekorunu kırdı

Arsenal akademisi oyuncusu Max Dowman, 14 yaşında UEFA Gençlik Ligi’nde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Arsenal’ın genç yeteneği Max Dowman, UEFA Gençlik Ligi’nde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Henüz 14 yaşında olan Dowman, Perşembe günü Atalanta’ya karşı oynanan maçta takımının tek golünü atarak bu başarıya imza attı. Arsenal, Bergamo’da oynanan karşılaşmayı 4-1 kaybetse de Dowman, attığı golle rekoru kırarak Youssoufa Moukoko’yu geride bıraktı.

Dowman, 14 yıl, 8 ay ve 19 günlükken bu rekoru elde ederek, Moukoko’nun 2019 yılında Borussia Dortmund formasıyla kırdığı önceki rekoru geçti. Moukoko, şu anda Fransız ekibi Nice’de kiralık olarak oynuyor.

Arsenal akademisinde en parlak yeteneklerden biri olarak gösterilen Dowman, bu yıl Arsenal’ın U18 takımıyla dokuz maçta forma giydi. Ayrıca, uluslararası arada İngiltere U17 milli takımında da boy gösterdi.

Eğlence vurgusu

Dowman, yakın zamanda Arsenal’ın A takımıyla antrenman yapma şansı bulmuş ve eski orta saha oyuncusu Jack Wilshere tarafından övgüyle karşılanmıştı.

Wilshere, “Bu tür maçlarda bu kadar genç bir oyuncuyu sahaya sürmek her zaman risklidir, ancak yeterince iyiseniz, yaşınızın önemi yoktur. Daha istikrarlı olabilir ama henüz 14 yaşında. Yaşı gereği oynamasına ve eğlenmesine izin verirken, aynı zamanda ona mümkün olduğunca fazla çalışma yüklemeliyiz" dedi.

Max Dowman, bu başarıyla UEFA Gençlik Ligi’nin en genç gol atan oyuncusu unvanını elde ederken, Arsenal’in gelecekteki umut vaat eden yıldızlarından biri olarak görülüyor.