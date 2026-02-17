Arsenal Gyökeres yerine PSG'nin sözleşme belirsizliği yaşayan golcüsüne kancayı attı

Arsenal’in yaz transfer döneminde sürpriz bir yıldız için harekete geçebileceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra ekibi, Paris Saint-Germain forması giyen ve Ballon d’Or kazanan Ousmane Dembele için ciddi şekilde bir teklif hazırlığında.

Geçtiğimiz yaz 250 milyon euroyu aşan harcama yapan Arsenal yönetimi, teknik direktör Mikel Arteta’ya geniş ve iddialı bir kadro sunmuştu. Gunners, Premier Lig’de zirve yarışını sürdürürken aynı zamanda Lig Kupası finaline yükseldi, FA Cup’ta yoluna devam ediyor ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmayı başardı.

Ancak başarılı tabloya rağmen Arteta’nın oyun tarzı ve bazı oyuncuların performansı eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Gyökeres eleştirilerin odağında

Yazın yaklaşık 64 milyon euro karşılığında transfer edilen Viktor Gyokeres beklentilerin altında kaldığı yönünde yorumlar alıyor. Sporting’de 102 maçta 97 gol atan İsveçli forvet, Arsenal formasıyla 34 maçta 13 golde kaldı.

Eski Arsenal savunmacısı Mikael Silvestre, Gyökeres’in Arteta’nın oyun sistemine tam olarak uymadığını savunurken, eski kanat oyuncusu Jermaine Pennant ise yıldız golcünün “henüz özel bir şey göstermediğini” dile getirdi.

Bu durum, Arsenal’in hücum hattına yeni bir yıldız ekleme ihtimalini güçlendirdi.

Dembele’de sözleşme krizi

İddialara göre Dembele’nin PSG ile olan sözleşmesinin bitimine 18 ay kaldı ve taraflar arasında henüz yeni kontrat konusunda anlaşma sağlanamadı. Arsenal yönetimi de bu belirsizliği fırsata çevirmeyi planlıyor.

Haberde, Londra kulübünün yaz aylarında resmi bir hamle yapmayı düşündüğü ve oyuncu ile kulüp arasındaki gerilimin artması halinde transfer ihtimalinin güçleneceği ifade edildi. Arsenal cephesi için Dembele transferi, Avrupa futboluna güçlü bir mesaj anlamı taşıyacak.

Arteta’nın, hücum hattına bireysel yaratıcılık ve öngörülemezlik katacak bir profil aradığı ve Dembele’nin bu kriterlere uyduğu belirtiliyor.

Dembele’nin transferi, Arsenal’in son yıllardaki en dikkat çekici hamlelerinden biri olabilir. Premier Lig’de şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa’da da iddiasını artırmak isteyen Kuzey Londra temsilcisi, bu transferle hem kadro kalitesini yukarı çekmeyi hem de doğrudan bir Avrupa devinden yıldız koparmayı amaçlıyor.

Yaz transfer dönemine henüz aylar olsa da, Dembele dosyasının önümüzdeki süreçte en çok konuşulan başlıklardan biri olması bekleniyor.