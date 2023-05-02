Arsenal’in eski yıldızı Ian Wright, Londra ekibinin yaz transfer döneminde önemli oyuncuları kadrosuna katabileceğini söyledi. The Athletic’e konuşan efsane forvet, geçtiğimiz günlerde Arsenal antrenmanını ziyaret ettiğini ve futbol direktörü Edu’nun sıkı bir telefon trafiği içerisinde olduğunu belirtti. City ile rekabet için takviye gerektiğini belirten Wright, teknik direktör Mikel Arteta’ya güvenini dile getirmeyi de ihmal etmedi.

“Arsenal şu anda kimsenin peşinden koşmak zorunda değil. Gerçek şu ki herkes şu anda Arsenal’de oynamak istiyor ve kulüp arzu edilen bir takıma dönüştü.

Edu telefonunun susmadığını söyledi ve çok kaliteli isimleri takıma katacaklarından şüphesi yok. Arsenal eğer Manchester City ile rekabet etmek istiyorsa doğru isimleri transfer etmeli ve daha güçlü olmalı.

Edu ve Mikel sadece kazanmak istiyorlar ve onların zihniyeti beni heyecanlandırıyor. Arsenal’in bu yeni zihniyeti uzun vadede takımı başarıya götürecek”