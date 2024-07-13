Arsenal, eski akademi oyuncusu Dan Bentley'i kadrosuna katmak için teklifini artırmayı planlıyor.

Yeni sezon öncesinde kaleci rotasyonunu güncelleme kararı alan Arsenal, eski akademi oyuncusu Dan Bentley'i yeni sezonda Aaron Ramsdale'in yerine transfer etmek için teklifini artırmaya hazırlanıyor.

Aaron Ramsdale ise Emirates Stadyumu'ndan ayrılmayı planlıyor ve düzenli bir ilk 11 şansı arayışında. Geçen sezon Brentford'dan kiralık olarak gelen David Raya'nın performansı nedeniyle Ramsdale, geçen sezon sadece 11 maçta forma şansı bulabilmişti.

David Raya, bu ay başında Arsenal ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve bu durum, Ramsdale'in takımda kalması halinde birinci kaleci olma ihtimalini azaltıyor.

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Ramsdale için henüz somut bir transfer teklifi olmasa da kulüp, 26 yaşındaki kalecinin yerini doldurmak için hazırlık yapıyor.

Dan Bentley transferi

Football Insider'a göre, Arsenal, Wolverhampton Wanderers kalecisi Dan Bentley'i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bentley, Arsenal akademisinden mezun olmuş bir oyuncu ve kulüp, onu Ramsdale'in yerine koymayı planlıyor. İlk teklifi reddedilen Arsenal'in bu teklifi artırarak geri dönmesi bekleniyor.

Wolverhampton teknik direktörü Gary O'Neil, Bentley'i bu yaz bırakmaya sıcak bakmıyor, özellikle de mevcut birinci kalecileri Jose Sa'nın geleceği belirsizken. Ancak, Arsenal'in kaleci koçu Inaki Cana'nın, Bentley ile önceden var olan ilişkisi nedeniyle bu transfer için çok istekli olduğu biliniyor.