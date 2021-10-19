Arsenal efsanesinden Pepe'ye sert eleştiri

Topçular, Crystal Palace karşısında iki puan kaybetti ve Pepe, Wright'ın hışmına uğradı.

Premier Lig'de Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Arsenal'in efsanesi isimlerinden Ian Wright, Nicolas Pepe'yi hedef tahtasına oturttu.

Pazartesi gecesi Emirates Stadı'nda oynanan maçta Arsenalkaptanı Pierre-Emerick Aubameyang, sekizinci dakikada gol perdesini açtı. Christian Benteke, Jordan Ayew'den aldığı topu, ikinci yarı başladıktan beş dakika sonra ağlarla buluşturdu ve maça dengeyi getirdi.

Odsonne Edouard 73. dakikada Palace'ı 2-1 öne geçirdiğinde ise hem Mikel Arteta hem de Emirares Stadı adeta buz kesti.

Oyuna sonradan giren ve takımı ateşleyen Lacazette'in 90. dakikadaki golü, Arsenal'e bir puanı kazandırdı.

Ne söylendi?

Metro'ya konuşan Arsenal'in eski futbolcusu, takımın performansı ve Pepe hakkında şu yorumu yaptı:

"Bence Palace dersini iyi çalışmıştı. Doğru oyuncuları ve sol tarafı etkisiz hale getirdler. Kieran Tierney hiçbir şey yapamadı.

"Pepe yine çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Arsenal onu rakip kaleye götüremedi.

"Maçı kazanamamak, Palace için bir talihsizlikti.

Eski futbolcu, takımının yediği ikinci gol için neden Ben White'ın sorumlu tutulması gerektiğini de açıkladı.

"Arsenal için biraz endişe verici olduğunu düşünüyorum çünkü her iki gole de baktığınızda, savunmacıların rakipleri rahatsız ettiğini göremiyoruz.

"White, Edouard'a karşı bunu yapamadı. Palace oyuncuları harika bir iş çıkardı.

"Bence ona yaklaşmalıydı. Ben White hiçbir aşamada bu farkı kapatmıyor. İnsanlar istediklerini söyleyebilirler, belki kaleci hatası ya da her neyse… Rakip neden rahatça şut çekbiliyor?"

Palace beraberliği sonrasında Arsenal 11 puanla 12. sırada, Palace ise 8 puanla 14. sırada yer alıyor.

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