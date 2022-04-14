Thierry Henry, Steven Gerrard'ın Liverpool forması giydiği dönemde durdurulamaz bir güç olduğunu düşünüyor.

CBS Sport canlı yayınına katılan iki eski futbolcudan Jamie Carragher kendi adına tüm zamanların en iyi Liverpool 11'ini açıkladı.

Carragher'ın Steven Gerrard'ı Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu ilan etmesi üzerine, bu konu uzun yıllar Gerrard'la karşılıklı oynayan Thierry Henry'ye soruldu.

Ne söyledi?

2000'lerin başında Premier Lig'de dört kez Altın Ayakkabı ödülünü kazanan Henry, Carragher'ın görüşüne katıldığını belirtti.

"Evet, bence de öyle. Her zaman Stevie G.'nin büyük bir hayranı oldum. Formundayken durdurulamaz bir oyuncuydu."

Carragher'ın 11'i

1996-2013 yılları arasında Liverpool formasını 508 kez giyen ve tüm kariyerini Merseyside ekibinde geçiren efsane savunmacı, kulüp tarihinin en iyi 11'ine kendi adını yazmadı.

Mevcut Liverpool kadrosundan üç isme yer veren Carragher; Trent-Alexander Arnold, Virgil van Dijk ve Mo Salah'ın dışında 21. yüzyılda futbol oynamış isimlerden yalnızca Steven Gerrard'ı 11'ine dahil etti.

11'de ağırlıklı olarak 70'li ve 80'li yıllarda müthiş başarılara imza atan Liverpool kadrolarından oyuncular yer aldı.

Alisson Becker'i kaleye koyamadığı için üzgün olduğu söyleyen Carragher, Andy Robertson'ın ise kariyerini noktaladığında bu takımda kendine yer bulabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Takım kaptanını Graeme Souness olarak belirleyen Carragher, teknik direktör konusunda ise seçimini; Liverpool'u 1964, 1966 ve 1973'te İngiltere şampiyonluğuna taşıyan Bill Shankly'den yana kullandı.

Kaleci: Ray Clemence

Sağ bek: Trent Alexander-Arnold

Stoper: Alan Hansen

Stoper: Virgil van Dijk

Sol bek: Steve Nicol

Sağ kanat: Mo Salah

Orta saha: Steven Gerrard

Orta saha: Graeme Souness

Sol kanat: John Barnes

Forvet: Kenny Dalglish

Forvet: Ian Rush