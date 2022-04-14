Real Madrid & Kolombiya'nın eski yıldızı Rincon, 55 yaşında hayatını kaybetti

Real Madrid ile Kolombiya'nın eski orta saha oyuncusu Freddy Rincon, bu hafta başlarında geçirdiği trafik kazasının ardından 55 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönemler ülkesinde kaptanlık yapan ve üç Dünya Kupası'nda mücadele veren eski yıldız, Cali şehrinde kullandığı araca otobüs çarpması sonucu başından ciddi şekilde yaralandı.

Real Madrid ile Napoli'nin eski orta saha oyuncusu Freddy Rincon, ülkesi Kolombiya'da geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam mücadelesini kaybetti.



Huzur içinde uyu Freddy 🙏 pic.twitter.com/0DdllANbiI — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 14, 2022

Rincon kaza sonrası Cali'deki Imbanaco kliniğine götürüldü. Kliniğin tıbbi şefi Laureano Quintero düzenlediği basın toplantısında Rincon'un ciddi bir beyin travması geçirdiğini ve durumunun kritik olduğunu söylemişti.

Sağlık görevlileri Rincon'un hayatını kurtarmak için mücadele verse de eski oyuncu, Çarşamba akşamı yaşam mücadelesini kaybetti.

Rincon'un tedavi gördüğü hastaneden gazetecilere şu açıklama yapıldı: "Ekiplerimizin tüm çabalarına rağmen Freddy Eusebio Rincon Valencia vefat etti."

Freddy Rincon'un kariyeri

Kariyerinin büyük bölümünü Brezilya ve Kolombiya'da geçiren eski orta saha, Avrupa'da Napoli ve Real Madrid formaları giydi.

1994'te Napoli'nin yolunu tutan oyuncu 1996'da ise Santiago Bernabeu'ya adım attı. Rincon'un Real Madrid kariyeri bir sezon sürdü.

Kolombiya Milli Takım formasını 85 maçta giyen ve ülkesi adına 17 gol kaydeden eski futbolcu Corinthians, Cruzeiro, Santos ve Palmeiras gibi Brezilya'nın köklü kulüplerinde top koşturmuştu.

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