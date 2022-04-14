Man City, Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi savaşında hayatta kaldı - ama ne pahasına?

Atletico Madrid 0-0 Manchester City (0-1 toplam): Maç İstatistikleri

Manchester City, Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi - ancak ağır bir bedel ödediler.

Kevin De Bruyne, Atletico Madrid ile bu acımasız Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ikinci yarısında yerini devrederken ağrı içinde görünüyordu ve devamında oyundan çıkan Kyle Walker da sakatlık yaşıyor gibi duruyordu.

Aslında, Wanda Metropolitano'dan birkaç yara ve morluk olmadan ayrılan çok az oyuncu mevcut.

City'nin üçlü arayışındaki zorlu fikstürü, bu karşılaşmadan sonra hiç de kolay olmayacak ve Pep Guardiola'nın şu anda her oyuncuya ihtiyacı var.

Aynı gece, Jürgen Klopp çeyrek final rövanşında Benfica'ya karşı bazı yıldız oyuncularını dinlendirirken, Guardiola, Cumartesi günü Kırmızılar ile FA Cup yarı finalinde karşılaşacak olmalarına rağmen Atletico'ya karşı tüm gücünü kullandı.

Guardiola, City'nin İspanya başkentine böylesine zayıf bir ilk maç avantajıyla gelmesinden dolayı başka seçeneği olmadığını düşünecek, ancak bu 90 dakika oyuncularından çok şey almış olacak.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Atletico'nun karanlık sanata daha fazla yöneldiği bir geceydi, aynı zamanda tartışmalıydı da.

Felipe'nin taç çizgisine yakın bir yerde Phil Foden'a faul yapmasından sonraki saniyelerde büyük bir kavga patlak verdi.

Stefan Savic önce Foden'ı saha dışına sürükledi, ardından yaşanan gerilimde Jack Grealish'in saçını asıldı.

Tansiyonun hiç düşmediği anlar ⚡️ pic.twitter.com/YflPHDKkui — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 13, 2022

Polis, City soyunma odasının dışında iki oyuncu grubunu ayırmadan önce, Savic ile Grealish'in tünelde yine tartıştığı öğrenildi.

Oyunun çoğunda Savic ve meslektaşları, sırtında daha büyük bir yük taşıyan Phil Foden ile sorun yaşıyor gibi görünüyordu.

10 dakika geride kaldığında Felipe, İngiliz oyuncuya arkadan müdahale ederek onu yerde bıraktı ve Foden maçın geri kalanını kafası bandajlı bir şekilde oynadı.

Sarı kart ile kurtulan Felipe, daha sonra Foden ile yine benzer bir pozisyona girdi.

Ancak 21 yaşındaki oyuncu hücum için gelmeye devam etti ve Atletico umutsuzca bir denge kurmaya çalıştı.

Felipe'nin Foden'a kayan müdahalesinin ardından İngiliz oyuncu sahada yuvarlandı. Duruma Savic dahil oldu ve kaos başladı.

Atletico ile her zaman olduğu gibi, 'keneflik' futboldan daha çok konuşulma konusuydu.

Champions League battles are 𝙘𝙝𝙖𝙤𝙩𝙞𝙘 ⚔️ pic.twitter.com/qOlMz9bjAb — GOAL (@goal) April 13, 2022

Yine de, İlkay Gündoğan'ın pozisyonunda City'nin güçlü ama şanssız olduğunu belirtmekte fayda var.

Atletico ilk şutunu 35. dakikada buldu ve Geoffrey Kondogbia'nın yön değiştiren denemesi Ederson'a ulaştı. Sonunda ikinci yarıda açıldılar ve tekrar tekrar tehdit ettiler, Antoine Griezmann ile Joao Felix az farkla hedefi bulamadı.

Son 20 dakika gerginlik tırmanırken City kafa vuruşlarını korudu, Atletico kaybetti.

City, İspanya'nın başkentindeyken Liverpool ile Wembley randevusu oldukça uzak geliyor.

Guardiola, Madrid'den döndüğünde bu yaralanmaların ve morlukların iyileşmesini umacak.

City, bu zorlu Atletico saldırısından kurtulmuş olabilir, ancak hepsinin tamamen iyileşmesi ne kadar sürecek?