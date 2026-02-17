Arsenal'den 87 milyon euroluk transfer atağı

Arsenal, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için büyük bir hamleye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Londra temsilcisi, Athletic Bilbao’nun yıldız kanat oyuncusu Nico Williams için yeniden devreye girdi.

23 yaşındaki futbolcunun, bu sezon takımının beklentilerin altında kalması nedeniyle mutsuz olduğu ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Daha önce de Arsenal’in radarında olan Williams’ın, geçen yaz uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen ayrılığa açık olduğu ifade ediliyor.

Arteta’nın “hayal” transferi

Teknik direktör Mikel Arteta’nın uzun süredir sol kanat için üst düzey bir profil istediği biliniyor. Kulüp yönetiminin ve sportif direktör Andrea Berta’nın da Arteta’nın talebi doğrultusunda sol kanat alternatiflerini değerlendirdiği aktarıldı.

Arsenal’in mevcut sol kanat oyuncusu Gabriel Martinelli’nin geleceği belirsizliğini korurken, Williams’ın bu pozisyonda daha üst seviye bir opsiyon olabileceği düşünülüyor. Hızı, bire birdeki etkinliği ve savunma arkası koşularıyla dikkat çeken İspanyol yıldız, bazı yorumcular tarafından “kesinlikle korkutucu” olarak tanımlanıyor.

Serbest kalma bedeli yükseldi

Geçen yaz Williams’ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli yaklaşık 51 milyon euro seviyesindeydi. Ancak yeni kontrat sonrası bu rakamın 87 milyon euroya çıktığı bildiriliyor. Arsenal yönetiminin bu bedelin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda değerlendirme yaptığı ifade edildi.

Kuzey Londra ekibi, son dönemde önemli yatırımlar yapmış olsa da hücum hattına bir yıldız takviyesiyle şampiyonluk yarışında elini güçlendirmek istiyor. Williams transferi gerçekleşirse bu, kulübün Avrupa’daki en dikkat çekici hamlelerinden biri olabilir.

Bilbao’da huzursuzluk iddiası

Haberde, Nico Williams’ın Athletic Bilbao’nun sportif hedeflerinin kendi beklentileriyle örtüşmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı öne sürüldü. Oyuncunun daha büyük kupalar için mücadele etmek istediği ve bu nedenle yaz döneminde teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

Arsenal’in resmi bir teklif yapıp yapmayacağı henüz netleşmese de, 87 milyon euroluk potansiyel bir anlaşma, yaz transfer döneminin en büyük dosyalarından biri olmaya aday görünüyor.