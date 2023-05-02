Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Premier Lig'in 34. haftası dev bir maça sahne oluyor...
Şampiyonluk yarışında ipleri Manchester City'nin eline veren Arsenal, hafta içi fikstüründe, korkunç bir sezon geçiren Chelsea'yi konuk ediyor.
Son dört maçtır galip gelemeyen Mikel Arteta'nın öğrencileri, şeytanın bacağını kırıp öz güven tazelemek istiyor. Frank Lampard yönetiminde son üç maçından puansız ayrılan Chelsea'nin de artık tek amacı galibiyet.
Arsenal - Chelsea maçı hangi kanalda?
Arsenal, 2 Mayıs Salı akşamı saat 22.00'de Chelsea'yi konuk edecek. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Robert Jones yönetecek.
Dev mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Yayıncı
|Arsenal - Chelsea
|2 Mayıs Salı
|22.00
|beIN SPORTS 3