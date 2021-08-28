Arsenal cephesinden çok acı Ronaldo itirafı!

Premier Lig'e tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Arsenal cephesinden gelen Cristiano Ronaldo yorumu, kulübün durumunu ortaya koydu.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönmesinin yankıları sürerken, Ada'da da heyecanlı bir bekleyiş başladı.

Sadece Manchester United taraftarları değil şampiyonluk adayı tüm takım ve taraftarlar Portekizli yıldızın Premier Lig'e adım atacak olması nedeniyle heyecan duyarken bu bekleyişe Arsenal taraftarları da katıldı.

Reporter: “Are you a Cristiano Ronaldo fan?”



Fan: “Actually I’m an Arsenal fan.”



Reporter: “So Cristiano Ronaldo will now play for your rivals?”



Fan: “Our rivals are now Brighton…”pic.twitter.com/gCvtqqTLJ9 — Footy Humour (@FootyHumour) August 28, 2021

Ronaldo'nun ilk döneminde Sir Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'ın en önemli rakiplerinden biri olan ancak son yıllarda eski günlerinden uzak görünen Arsenal'i destekleyen bir taraftar, Ronaldo'nun dönüşünü heyecanla beklediğini belirtirken, Londra ekibinin durumunu özetleyen bir de itirafta bulundu.

"Artık rakibimiz Brighton"

Kendisini Manchester United taraftarı zanneden muhabire Arsenal'i desteklediğini belirten taraftar, Ronaldo'nun tuttuğu takımın rakibi olacak olmasının nasıl bir duygu olduğu şeklindeki soruya ise, "Ronaldo bizim rakibimiz olmayacak çünkü bizim rakibimiz artık Brighton" yanıtını verdi ve Arsenal'in son durumunu ortaya koydu.

Premier Lig'de sezona üç maçta üç mağlubiyetle başlayan ve henüz gol atamayan Arsenal, 2003-2004 sezonundaki Wolverhampton Wanderers'tan bu yana lige üç maçta sıfır puanla başlayan ilk takım oldu. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın koltuğu sallanırken, gündemdeki bir numaralı aday boştaki Antonio Conte.

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